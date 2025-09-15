Marc Bernal está de vuelta; la alegría de su hermano Toni, en Esports COPE: "Se ha quitado un peso de encima"

El centrocampista del Barcelona Marc Bernal entra a jugar en la segunda parte del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports, que disputan Barcelona y Valencia en el estadi Johan Cruyff en Barcelona.-EFE/ Alejandro García

Ovación y asistencia de un Marc Bernal que volvió a jugar con la camiseta del FC Barcelona 383 días después de su lesión en el estadio de Vallecas ante el Rayo Vallecano. El centrocampista azulgrana asistió a Robert Lewandowski en el primer balón que tocó en la goleada por 6 a 0 ante el Valencia en el estadio Johan Cruyff ante 5.862 espectadores.

En Esports COPE hemos hablado con su hermano Toni Bernal, "emocionado", tras un año difícil para toda la familia.

"Estamos muy contentos después del día de ayer. Llevábamos más de un año esperando este momento", dijo Toni, en declaraciones a Esports COPE.

En este sentido, aseguró que su hermano Marc "vivió el mejor momento del último año" después de entrar al terreno de juego a diez minutos del final del encuentro de la cuarta jornada de Liga contra el equipo de Carlos Corberán.

"No le había visto esa sonrisa en el último año. Siempre ha tenido muchas ganas y ambición por volver, pero ayer se quitó un peso de encima", añadió.

Toni explicó lo que ha significado para el '22' azulgrana estar 383 días sin sentirse futbolista: "Ha habido momentos de todo. Lo más difícil de todo fue durante los primeros meses. Después cuando ya haces trabajo en el gimnasio, a pisar el césped... ves más cerca el final. Vuelves a disfrutar de la profesión".

La vuelta de Marc Bernal fue perfecta después de recuperar sensaciones ante el Valencia, cerrar debates y dar la asistencia del último gol del delantero polaco Robert Lewandowski. "Ha sido el regreso ante el equipo que debutó. No lo pudimos esperar mejor", relató, en Esports COPE.

Toni, por otro lado, tiene claro que el centrocampista del FC Barcelona "tiene que entrar poco a poco" en el grupo después de la grave lesión de rodilla y que le ha dejado más de un año fuera de los terrenos de juego.

"Tiene que seguir trabajando día a día. Hay muchos ejemplos que demuestran que hay que ir con cuidado", aseguró.

Marc Bernal fue inscrito en la Liga como jugador del primer equipo del Barça con el dorsal 22 asignado.

Toni Bernal destacó que "fue una gran noticia tener dorsal del primer equipo". "El mercado cerró hace unos días y tenía claro empezar y cerrar todo el proceso de recuperación en el Barcelona con toda la gente de su entorno. Su sueño es jugar aquí", concluyó.