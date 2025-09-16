Ya se conocen las seis carreras al sprint de la temporada que viene en la Fórmula 1

La organización del mundial de Fórmula Uno y la Federación Internacional de Automovilismo (FIN) han dado a conocer las seis carreras 'Sprint' que se disputarán dentro del calendario del mundial de la especialidad durante la temporada 2026.

La temporada 2026 introducirá una nueva era de regulaciones y la sexta temporada del formato 'Sprint', cuya primera carrera se disputará en Shanghái, seguida de Miami, que acogerán un fin de semana 'Sprint' por tercer año consecutivo, mientras que Silverstone vuelve a ese calendario por primera vez desde la prueba inaugural en este formato de 2021. Montreal, Zandvoort y Singapur debutan en este tipo de formato.

La clasificación para el 'Sprint' tiene lugar el viernes después de la primera sesión de entrenamientos libres, y el 'Sprint' y la clasificación para el Gran Premio se disputan el sábado.

El calendario de las carreras 'Sprint' del Mundial de Fórmula Uno de 2026, es el siguiente:

"El formato 'Sprint' ha seguido creciendo en impacto positivo y popularidad desde su introducción en 2021 y la temporada 2026 marcará el comienzo de una nueva era en materia de normativa, por lo que contar con tres nuevas sedes para el 'Sprint' no hará sino aumentar el espectáculo en la pista", ha señalado en la nota de prensa Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1.