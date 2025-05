Luis César Sampedro: “Vengo a conseguir lo que se pueda.”

Barcelona - Publicado el 13 may 2025, 19:13

Luis César Sampedro afrontó su presentación en su tercera etapa al frente del Nástic sabedor del porqué le ha reclutado la entidad grana. La pregunta era inevitable ¿Le han pedido el ascenso? Su respuesta huyó de ser explícito: "He venido a conseguir lo que se pueda". Pese a tratarse de su tercer paso por el banquillo del Nou Estadi quiso poner matices al conocimiento previo que pueda tener de la situación: "Yo no soy el mismo que hace veinte años, igual que algunos jugadores que yo tuve, como Joan Oriol o Alberto Varo, tampoco son iguales ahora".

El entrenador gallego viene no obstante con un conocimiento de base a la hora de afrontar los dos partidos que quedan de liga. Si el Nástic definitivamente se clasifica para el play off de ascenso podrían llegar a ser cuatro partidos más. "Lo he visto todo del Nástic: cómo se gana en Amorebieta, cómo se empata en Zamora, cómo se gana al Zamora aquí, cómo se perdió en Andorra, cómo se ganó en Vigo..."

Sampedro utilizó una curiosa analogía en su análisis de lo que tiene por delante: "Nadie conoce mejor el huerto que quien lo cultiva. Hoy he empezado a conocer el huerto, el aroma de las flores, la química de los jugadores, y ahí los empiezo a sentir y empiezo a evaluarlos por su fútbol y por su manera de competir".

El primer parámetro a mejorar para asegurarse la promoción de ascenso parece claro. Se trata del rendimiento fuera de casa donde el Nástic no es capaz de sumar tres puntos a domicilio desde el 1 de Febrero: "Habrá un montón de indicadores que expliquen por qué el Nàstic es el decimoquinto equipo fuera de casa. Lo analizaremos". Pero añadió que "todo es mucho más complejo que simplemente decir que ganamos en casa y no ganamos fuera".

El primer examen llegará esta próxima jornada en campo de la Gimnástica Segoviana: "Creo que tengo las herramientas para construir lo que yo quiero y lo que soñamos; los futbolistas son buenos jugadores y, entre todos, vamos poco a poco". El técnico se mostró convencido de que ya en su primer partido se verán síntomas de mejora.

Por parte del Consejo de Administración habló el presidente ejecutivo, Lluís Fábregas: "Es una decisión dolorosa con la que no contábamos. Una decisión tomada a instancias de los técnicos responsables y ratificada de forma unánime por el Consejo para cambiar la dinámica deportiva que estábamos viviendo". A continuación quiso dejar las cosas más claras si cabe: "Todos los que estamos aquí, los jugadores y los técnicos saben cuál es nuestro objetivo, los retos y el esfuerzo que se ha hecho para conseguirlo y, a partir de aquí, todo el mundo sabe los resultados que deben llegar".