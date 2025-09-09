Ludovic Fàbregas: "No esperaba tener la opción de regresar"
El pivote francés ha pasado por Esports Cope antes de debutar en la Champions. En su segunda etapa como azulgrana ha firmado hasta el 2030.
Ludovic Fàbregas ha protagonizado dos sorpresas. La primera cuando dejó el Barça para fichar por el Vezsprem húngaro en el 2023 y la segunda cuando confirmó su regreso al club azulgrana hace unos meses y tras solo dos temporadas en Hungría. Esta vez y con 29 años, viene para ser uno de los referentes de la próxima etapa del Barça: "Ha sido un regreso inesperado no pensaba que fuera a tener otra oportunidad de regresar por lo que estoy muy agradecido al club y ahora podré disfrutar mas tiempo porque he firmado hasta el 2030. Me lo pensé poco, el Barça representa mucho en lo personal, siempre he estado bien en el club, aquí lo di todo, ahora estoy superfeliz, nunca había estado tan contento".
Fàbregas va a encontrarse con un equipo donde han habido 10 bajas y siete altas un equipo muy cambiado que, a pesar de las circunstancias, vuelve a ser aspirante a ganarlo todo: "Hay plantilla para luchar por todo. Me encanta el equipo, hay jugadores polivalentes, quizá es un equipo más defensivo que otros anteriores, pero también tiene mucha calidad en ataque. Iremos viendo si podemos competir para ganarlo todo, pero estoy seguro que sí. Me gusta como ha quedado la plantilla, se han hecho buenos fichajes, tengo buenas sensaciones a nivel de equipo e individualmente".
Una vez más la Champions será el principal objetivo de la temporada, toda vez que en España el Barça no tiene rival: "Los equipos se refuerzan cada vez más y es más difícil saber quién va a ganar la Champions. Nuestro primer objetivo es llegar a la final 4 y luego ganarla para seguir haciendo al Barça más grande".
El primer partido de la nueva temporada será contra el GOG danés el jueves en la primera jornada de la Champions en el Palau.