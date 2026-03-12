Laprovittola tres meses de baja

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha lamentado este jueves, en la previa del choque europeo contra el Hapoel Tel Aviv, la baja de Nicolás Laprovittola que estará fuera de las pistas tres meses, según ha comunicado el club minutos después. El base argentino sufre una rotura completa del tendón del adductor largo derecho: "Es una baja e importantísima de un jugador con un talento diferencial, una capacidad de creación diferente y que, sin duda, supone una nota muy negativa", ha dicho el entrenador Xavi Pascual.

Esta ausencia tan prolongada supone un contratiempo que afecta a un equipo que está pasando por un bache importante en la Euroliga donde acumula una victoria en los últimos seis partidos o cuatro victorias en los últimos doce si ampliamos el calendario.

Los recortes económicos de las secciones dejan a la sección de baloncesto sin la posibilidad de fichar un pívot de garantías y ahora tampoco parece que se vaya a cubrir la baja de "Lapro" si tenemos en cuenta que en la plantilla hay dos bases, Satoransky y Marcos y que Juan Núñez está en la recta final de la grave lesión de rodilla que le tiene de baja desde hace varios meses pero que se espera que en un plazo de un mes pueda estar a disposición de Pascual: "Uno de los problemas del equipo es que, aunque fuera de casa tenemos un número de victorias relativamente bueno, se nos han escapado demasiados partidos en casa por distintas razones. Ojalá consigamos ser sólidos aquí en el Palau hasta el final, porque eso nos daría el margen necesario para clasificarnos", ha concluido

Después de tres derrotas consecutivas, el cuadro catalán recibe a un rival directo, con el mismo número de triunfos (17), como es el Hapoel Tel Aviv, "una de las mejores plantillas de Europa que se ha reforzado con los fichajes del escolta Levi Randolph y del alero Kessler Edwards, que refleja su potencial y su interés por quedar lo más arriba posible", ha dicho.

El partido contra el conjunto hebreo se disputará en el Palau Blaugrana a puerta cerrada, una decisión que, según Pascual, "nos perjudica porque es un partido en el que el equipo está obligado a reaccionar tras encadenar tres derrotas consecutivas en Europa. Nuestro deber es cumplir con lo que se nos indica, procurando hacerlo de la mejor manera posible", ha dicho.

Respecto a la clasificación en la que el Barça es octavo, con 17 victoria y 13 derrotas, fuera del play in, el técnico azulgrana ha admitido que todavía es pronto para hacer valoraciones definitivas, con ocho jornadas por delante: "con 20 o 21 victorias se alcanzará el corte para el 'play-in".

Barça-Hapoel Tel Aviv, viernes Palau Blaugrana, 20.30 hs a puerta cerrada.