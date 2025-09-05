Laprovittola y Núñez, altas tras diez y seis meses de baja

Los bases del Barça, Nico Laprovittola y Juan Núñez han recibido el alta médica después de diez y seis meses de baja, respectivamente, tras haberse lesionado de gravedad durante la pasada temporada.

El argentino fue operado el pasado 29 de octubre de una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco de la rodilla externa, mientras que el madrileño se sometió a una artroscopia el pasado 11 de marzo para tratar una rotura del menisco externo de la rodilla derecha.

Ambos jugadores se incorporaron a la dinámica del primer equipo y se han ejercitado junto al resto de sus compañeros en el stage que el equipo está llevando a cabo en Andorra y que culminará el sábado 6 de septiembre, con un amistoso contra el París Basketball. La ausencia de los directores de juego más la de Metu y Vesely condicionaron en gran manera la temporada del Barça hasta el punto de acabarla en blanco.

El partido servirá también para ver la adaptación de los recién llegados Will Clyburn, Myles Cale, Miles Norris y Juani Marcos además de Kevin Punter y Youssoupha Fall, que ya estaban en el equipo el año pasado. Siguen de baja los checos Tomas Satoransky y Jan Vesely ambos con problemas en la espalda.

Tras la estancia en el Andorra, el equipo volverá a Barcelona para afrontar otros dos amistosos, contra el Bàsquet Girona (12 de septiembre) y el Hiopos Lleida (26 de septiembre) y preparar la disputa del primer título oficial del cuso, La Liga Catalana (del 17 al 21 de septiembre).

La semana que viene se incorporarán a los entrenamientos los internacionales españoles Willy Hernangómez, Joel Parra y Darío Brizuela, que han participado en el Eurobasket, mientras que el ala-pívot Tornike Shengelia, otro de los fichajes, se unirá al grupo una vez finalice su participación en el campeonato.