Koundé renueva hasta el 2030

El Barça y Koundé han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato del defensa francés hasta el 2030, es decir, tres temporadas más. Su oficialidad será efectiva cuando el jugador galo firme la renovación una vez llegue de su gira por Asia: "Está todo listo para renovar hasta 2030 cuando regresemos a Barcelona. Ha sido rápido", ha dicho Koundé.

El defensa se ha convertido en uno de los fijos para Hansi Flick ofreciendo un gran rendimiento como lateral derecho y a pesar de despertar el interés de varios clubes europeos el acuerdo ha sido fácil: "El club y yo teníamos la misma idea de seguir. Estoy muy contento, me siento a gusto con el equipo, con la ambición y estoy muy agradecido de estar en una institución donde cada año se pelea por todos los títulos. No tenía ninguna intención de irme", ha dicho el defensa.

Koundé se ha asentado perfectamente como lateral derecho, a pesar de que se le fichó como central: "No hay nada definitivo en el fútbol. Tengo solo 26 años, es verdad que vengo jugando de lateral. Espero dar un paso adelante este año. Siempre estoy a disposición del entrenador, sabe que puedo jugar en las dos demarcaciones. Siempre me sentiré más central, porque me formé como tal, pero estoy contento", ha aclarado.

Koundé también ha valorado la adaptación de Rashford que "está siendo muy fácil. Está contento, alegre. Me recuerda un poco a mí. Es un poco introvertido, pero disfruta mucho y cada vez se siente más cómodo. Todo el mundo lo ha acogido muy bien", ha dicho

Además, el francés ha reconocido que muchas veces se le pregunta sobre el gol que le marcó al Real Madrid y que supuso la victoria en la última Copa del Rey: "Es un muy bonito recuerdo y no me molesta que la gente me pregunte", dijo.