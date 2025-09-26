Joan García mes y medio de baja

El portero del Barcelona Joan García pasará este sábado por el quirófano para ser intervenido de una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda, una lesión que le mantendrá entre cuatro y seis semanas de baja. El meta se lesionó en la última jugada del partido contra el Oviedo y mañana se someterá a una artroscopia. Con el alemán Marc-André ter Stegen aún recuperándose de la lesión en la espalda de la que fue reintervenido en julio pasado, el polaco Wojciech Szczesny será quien defienda la portería del Barça en los próximas semanas. García titular indiscutible desde que comenzó la temporada, se perderá entre otros partidos, los encuentros contra el PSG, Olympiakos y Brujas de Champions y sobre todo el clásico del día 26 de octubre contra el R Madrid.

Joan García ya sufrió una lesión similar, aunque más grave en el 2019 cuando tenía 18 años y jugaba en el Espanyol B. Entonces estuvo seis meses de baja por una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha.

Por su parte 'Raphinha' sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha y estará una tres semanas de baja. El brasileño también se lesionó en la segunda parte del partido contra el Oviedo. Con estas dos bajas el Barça suma cinco inquilinos en la enfermería: Ter Stegen, Gavi, Fermín y los citados Rapinha y Joan García.

Lamine y Balde, alta

La buena noticia para el Barça es el retorno del Lamine Yamal y de Alejandro Balde. Ambos se han entrenado hoy con el grupo y este sábado podrían recibir el alta médica para entrar en el convocatoria del encuentro liguero del próximo domingo ante la Real Sociedad.