Garagarza: "Kumbulla y Guido eran inviables"

El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, ha hecho esta mañana un extenso repaso de cómo ha quedado la plantilla una vez cerrado el plazo de inscripción de jugadores: “Entendemos que la plantilla ha quedado como queríamos con esos 5 jugadores en el centro del camp o y esas dobles figuras en banda, que teníamos muy diseñado. Garagarza se ha mostrado satisfecho por haber conseguido todos los objetivos que han estado a disposición del club y si se ha renunciado a alguno, ha sido para no perjudicar la economía del club con vistas a futuros ejercicios. Son los casos de Kumbulla y Guido Rodríguez: “Kumbulla dio un gran rendimiento, estábamos interesados pero era una operación inviable para el Espanyol. Sobre Guido, ha habido un planteamiento de la posibilidad que estaba en el mercado, pero no era prioritario porque el Espanyol no tenía capacidad económica. No voy a hipotecar este ejercicio a los otros años del club”, ha dicho.

El ejecutivo también se ha referido a Ramón Terrats: " “Es un jugador que teníamos marcado como prioridad, por su perfil, por ser perico, por ser otro catalán, y estamos satisfechos de Ramon, por edad, perfil y crecimiento es un jugador que será importante en el Espanyol”, sobre Omar el Hillai ha advertido de que "el club está tranquilo con Omar porque tiene una duración de contrato más amplia de lo que se ha dicho. Ha habido mucho ruido pero ninguna oferta formal”.

Respecto al buen inicio de temporada, con siete puntos sobre nueve posibles, Garagarza ha destacado que “el objetivo deportivo es no sufrir lo que sufrimos los dos años anteriores. Luego darle una estabilidad, que es lo que le hace crecer, los equipos con buenos rendimientos tienen una continuidad en eso y de ahi ir dando pasitos para arriba", ha dicho.

Este buen comienzo de Liga ha creado un ambiente de ilusión que hace tiempo no se vivía en el club perico: "Para mí tener ilusión es fundamental, es clave, quien soy yo para quitar esa ilusión a la afición que tanto tiempo lleva sufriendo. Tenemos siete puntos que incluso firmarías tener menos a estas alturas, dentro sabemos lo que hay, pero fuera es bueno que exista esa ilusión porque hay mucha pena y tristeza y eso hemos de cambiarlo", ha dicho.

Por último Garagarza se ha referido a la diferencia de potencial económico entre La Premier League inglesa y el resto de ligas nacionales: " La Premier ha gastado más que las otras cuatro grandes Ligas juntas y cuando hablo con otros dirigentes de clubes nos preguntamos, qué está pasando para estar en ese ranking, algo no se está haciendo bien”, ha dicho.