Una foto histórica para el primer derbi femenino entre el Barça y el Espanyol de la temporada

Buen rollo en la previa entre el Barcelona y el Espanyol. El conjunto azulgrana quiere seguir imparable ante el conjunto blanquiazul, que visitará el Johan Cruyf con tan sólo tres puntos y más necesitado.

En la previa del encuentro de la quinta jornada de la Liga que tendrá lugar este sábado a las 18:30 horas en el estadio culé se produjo un hecho inusual en un derbi femenino en la Ciudad Condal: la primera foto de entrenadores como ya sucede en los partidos entre el Barça y el Espanyol masculinos.

"Es un derbi y todo el mundo quiere sumar los tres puntos. El rival vendrá a defenderse mucho y nosotros estamos muy preparadas. Si hacemos las cosas como las estamos haciendo, nos acercaremos a tener ocasiones de gol y a ganar", confesó el técnico del campeón de Liga, Pere Romeu.

Por su parte, la entrenadora del conjunto perico, Sara Monforte, fue mas allá y destacó que el equipo llegará con "mucha ambición" al encuentro de mañana.

"Intentamos ver las cosas positivas y aprender de las cosas que tenemos que mejorar. Todo ese aprendizaje nos va a servir para otros partidos", dijo, Monforte, el día antes de visitar el Johan Cruyff.

Las azulgrana llegan líderes con un pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas del campeonato, con 25 goles a favor y uno en contra. Mientras, el conjunto blanquiazul no conoce la victoria en la Liga F y firma tres empates consecutivos.

El técnico Pere Romeu tiene la baja de la centrocampista portuguesa, Kika Nazareth. Aitana Bonmatí, Ewa Pajor y Vicky López harán entrega a la afición de los trofeos conseguidos en París el pasado lunes en el Théâtre du Châtelet.

Por su parte, el Badalona Women abre la 5ª jornada con la visita de la Real Sociedad el sábado a las 12:00 horas. El partido, finalmente, se jugará en Salou y no en Palamós porque el estadio gerundense continúa adecuándose para poder ser validado por la Liga.

Estadio Johan Cruyff

El equipo de Ana Junyent espera mantener su portería a cero en Liga, pues todavía no ha recibido ni un solo tanto en estas cuatro jornadas.