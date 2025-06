El fichaje de Laia Aleixandri marca la hoja de ruta del Barça femenino

Laia Aleixandri volverá a vestir la camiseta azulgrana ocho años después. La defensa catalana del Manchester City es el primer refuerzo del conjunto de Pere Romeu para esta temporada. Después de la salida de la jugadora noruega Ingrid Engen al Olympique de Lyon de Jonatan Giráldez, el Barça anunció el regreso de la defensa de Santa Coloma de Gramanet hasta 2029.

Aleixandri aseguró estar preparada para afrontar este reto. "Poder firmar este contrato con mi familia y las personas que me acompañan, que son muy culés, y en el club de mi vida… me siento como en casa", afirmó, en declaraciones a los canales oficiales del club.

El fichaje de la jugadora internacional estaba marcado en rojo por la dirección deportiva, que ya intentó su incorporación el pasado verano.

"Jugaré donde Pere Romeu me necesite. Estoy aquí para sumar todo lo posible. Aunque desde pequeña he venido jugando de central, cada vez me siento más cómoda de mediocentro. Estoy dispuesta a darlo todo donde sea", apuntó.

Formada en La Masía, Laia Aleixandri, de 24 años, la falta de oportunidades hizo que jugara cinco temporadas en el Atlético de Madrid antes de recalar en la Premier League. Ahora vuelve a casa ocho años después para aportar talento, experiencia y solidez defensiva.

"El futuro me lleva a donde empezó todo. Crecí con estos colores. Aquí aprendí qué quiere decir defender este escudo. Ahora estoy preparada para volver a hacerlo", comentó.

Ahora la siguiente carpeta del FC Barcelona pasa por las renovaciones de las jugadoras que acaban contrato dentro de un año: Alexia Putellas, Mapi León, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Cata Coll, Fridolina Rolfö, Ona Batlle, Caroline Graham, Jana Fernández, Ellie Roebuck y Bruna Vilamala, actualmente cedida en las filas del Brighton.

Acompañada por su familia y con la presencia del presidente blaugrana, Joan Laporta, del directivo responsable Xavi Puig, del director deportivo Marc Vivés, Laia Aleixandri recibió la insignia de plata por sus 25 años como socia del club azulgrana que se cumplen este año.

"Hay mucha ambición, sobre todo por lo que ya viene haciendo este equipo. Yo creo que me incorporaré bien a esta dinámica y con los objetivos de ganarlo todo", valoró, la jugadora de 24 años",