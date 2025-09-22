Champions y Mundial de clubes en el horizonte azulgrana

Semana importante para el Barça que afronta dos retos. El primero el jueves en la pista del Zagreb croata en la tercera jornada de la Champions que llega después de haber caído en la último partido en casa ante el Magdeburgo. Una victoria azulgrana vendría a paliar la derrota ante los alemanes y les mantendrían cerca de la segunda posición que clasifica el equipo que se haga con ella para la ronda de 1/4 de final directamente. Por contra, una derrota ante los croatas empezaría a complicar el objetivo de quedar entre los dos primeros en la fase de grupos. El equipo balcánico ha perdido los dos partidos disputados fuera de casa, por lo que esperarán en su cancha al Barça con el cuchillo entre los dientes para conseguir la primera victoria.

Tras jugar en Zagreb el Barça se desplazará a Egipto para la disputa del Mundial de Clubes desde el sábado hasta el 2 de octubre.

El Barça ha quedado encuadrado en el grupo B junto con el Handebol Taubaté brasileño y el Zamalek egipcio. Los azulgranas debutarán el sábado, a las 16.45h de Barcelona, contra el Handebol Taubaté. El domingo, a la misma hora, se enfrentarán al Zamalek.

Las semifinales serán el martes 30 de septiembre, con el Magdeburgo y el Veszprém como principales candidatos para llegar desde los grupos A y C, respectivamente. También llegará a la penúltima fase el mejor segundo entre los tres grupos.

El Grupo A es el único sin equipos africanos y, por tanto, a priori el de rivales más asequibles para el equipo europeo. Así pues, el Magdeburgo parte con más posibilidades de enfrentarse al mejor segundo en las semifinales y el Barça y el Veszprém parecen condenados a jugar entre ellos.

Tanto la final como el partido por el bronce tendrán lugar el jueves 2 de octubre. Todo el torneo se jugará en el pabellón New Capital Sports Hall, en la nueva capital administrativa egipcia,