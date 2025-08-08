Carlos Ortega ilusionado con los jóvenes: "Están creciendo a pasos agigantados"

El Barça 2025/26 ha comenzado la pretemporada con una plantilla totalmente renovada. Entre los jugadores que han aceptado propuestas económicas superiores y descartes del club por motivos exclusivamente deportivos el Barça ha dado 10 bajas y ha incorporado a siete jugadores. Entre las ausencias hay que destacar las de Gonzalo Pérez de Vargas, Tiagus Petrus, Richarson o Ariño y en las llegadas sobresale el nombre de Ludovic Fàbregas, el considerado mejor pivote del mundo, que regresa después de dos temporadas en el Vezsprem húngaro. El objetivo vuelve a ser el mismo, asegurar todos los títulos nacionales y sobre todo ganar la Champions: "Llegar a la final 4 y ganarla es cada vez mas complicado porque hay muchos aspirantes y este año lo es todavía más. La temporada se prevé difícil y la habrá una lucha encarnizada por las dos primeras plazas. Hemos hecho la plantilla más competitiva y compensada posible pero tenemos equipo para competir por todos los títulos. Estamos debilitados económicamente y hay que compensar los puestos y en otros han sido decisiones del club para rejuvenecer el equipo", ha declarado.

En esta tesitura el club espera que los jóvenes jugadores den un paso adelante después de haberse rodado al más alto nivel. En este sentido cabe recordar que Djordje Cikussa, ha esta cedido en el Montpelier francés e Ian Barrufet en el Mengunsen alemán, a estos dos se les une Petar Cikussa que se quedó en el Barça: "Los jóvenes van a tener un papel muy importante. Han crecido a pasos agigantados. Peter no estuvo bien pero puede hacer muchas cosas, Djorje está más fuerte pueda hacer más cosas en defensa, veremos cómo estará en ataque, Barrufet es más versátil, ha hecho un temporadón en Alemania. Todo ello aportará riqueza al equipo", ha dicho.

Sobre el retorno de Ludovic Fàbregas, Ortega se ha mostrado muy satisfecho por volver a contar con el pivote galo que junto con Luis Frade forman una de las mejores parejas del mundo en esa posición. "Ludo es un super profesional, está muy comprometido e ilusionado con su vuelta, será importantísimo para el equipo", ha dicho.

La pretemporada

Los azulgranas debutarán el sábado 16 de agosto (17h) contra el anfitrión, el Nordhorn-Lingen de la Bundesliga 2.

La otra semifinal de este torneo la jugarán el Flensburg-Handewitt y el Fuchse Berlin. La final será el domingo 17 de agosto (17h), mientras los perdedores continuarán con su preparación en el partido por el tercero y cuarto lugar (14.30h).

Los hombres de Carlos Ortega afrontarán después los primeros compromisos oficiales: la Supercopa de Cataluña ITEGRA y la Supercopa Ibérica.

El sorteo del principal torneo catalán va emparejó, en las semifinales, el Barça con el OAR Gracia. El duelo tendrá lugar el 22 de agosto en Sabadell, en casa del equipo de Primera Nacional. El ganador jugará la final contra el vencedor de la otra semifinal, CH Bordils-Fraikin Granollers, el 26 de agosto, en el CEM Les Moreres de Esplugues de Llobregat.

Esa misma semana llegará la Supercopa Ibérica, en su cuarta edición. El torneo entre los campeones de Liga y Copa de España y Portugal se celebrará el 30 y 31 de agosto en el país luso.