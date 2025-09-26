Se va Busquets, el mediocentro

Decía Cruyff que al fútbol se juega más con la cabeza que con los pies. No sé en qué tanto por ciento pero Busquets tiene mucho de las dos cosas. Una calidad técnica exquisita, toque, eso que ahora llaman tener buen pie. Pero sobre todo posee una inteligencia privilegiada para jugar al fútbol. Guardiola lo tuvo en el filial y no dudó en subirlo al primer equipo en cuanto ocupó el banquillo. Debutó enseguida, con 20 años y ya no hubo manera de quitarlo de ahí. Guardiola sublimó el juego de posición, en el que la figura del mediocentro es clave y nadie como Busi ha sabido interpretar ese papel.

Ni es potente, ni es fuerte, ni es rápido… es un superdotado en la comprensión del juego. Siempre bien posicionado, listo para la anticipación, para defender hacia adelante, para la recuperación tras pérdida e infalible en la toma de decisiones. Esos giros, esas ruletas muchas veces en zonas de riesgo, que dejaban al Camp Nou sin respiración. Esas lineas de pase que solo unos pocos privilegiados son capaces de ver. Su alargada figura saliendo de entre tres rivales para aclarar el panorama… son imágenes que nunca olvidaremos. Cuando muy de vez en cuando perdía un balón atrás era porque estaba tan convencido de sus posibilidades que asumía riesgos constantemente. Y a su fútbol elegante hay que sumarle ese puntito canchero que le dio bregarse en campos de tierra en Badía, Barberá, Lleida o Terrassa.

Busquets ha sido de esos jugadores que nunca ha figurado en la primeras posiciones de los rankings de los premios individuales, un poco como le pasa ahora a Pedri. Los que entienden de esto, los profesionales, compañeros, entrenadores… nunca ha dudado de que está entre los mejores. Uno de los más grandes elogios que ha recibido en toda su carrera le llegó de un mito del madridismo, de Vicente Del Bosque, su seleccionador, cuando le preguntaron aquello de que en qué jugador le gustaría reencarnarse. Del Bosque no dudó en responder que en Sergio Busquets. En el Barça fueron quince años en el primer equipo, pieza clave del mejor Barça de todos los tiempos, 32 títulos… El centro del campo Busquets-Xaxi-Iniesta queda para la historia del fútbol. No se libró de la crítica del ‘respetable’ en su etapa final de azulgrana pero sus entrenadores, los que se jugaban el puesto, nunca dejaron de ponerle. Cuando les preguntabas por qué te contestaban que porque hace cosas que no hace nadie, algunas las veis, la mayoría no.