El bendito problema de Flick

Cualquier entrenador te dirá que tener que elegir entre distintos futbolistas para ocupar una posición es un bendito problema. La dificultad real está aparece cuando no dispones de especialistas para un puesto toca buscar soluciones. También dice el manual que lo ideal para la buena gestión de una plantilla es tener las posiciones dobladas, pero en el caso del Barça hay excedente de futbolistas para el centro del campo. Además todos son de un alto nivel, todos internacionales, y se puede intuir que si van pasando los partidos y alguno de ellos se queda sin jugar puede acabar generando un problema no bendito. Allá va la nómina: Pedri, Casadó, De Jong, Gavi, Olmo, Fermín y Marc Bernal.

Durante una temporada los estados de forma van fluctuando, hay lesiones y hay muchos partidos para repartir minutos pero siempre acaba llegando el clásico, el partido clave en la Champions y ahí es cuando hay que acabar apostando y resulta inevitable que el que se queda en el banquillo ponga mala cara. Ahora mismo hay dos jugadores que parece tener plaza fija en el once de gala que son Pedri y De Jong. El canario es indiscutible por su manejo de los partidos y su capacidad para recuperar balones. Y Flick ha encontrado en De Jong a su acompañante ideal. A partir de ahí se abre el debate.

Está cerca de volver Marc Bernal que en los primeros compases de la pasada temporada impresionó por su capacidad para llevar la batuta como mediocentro único. Hay que ver cuándo y cómo regresa tras un año parado. Casadó tuvo mucho protagonismo la pasada temporada y dio un gran nivel pero parece estar en un segundo escalón. Olmo es un jugador distinto a todos los demás por su variedad de registros. Tiene gol, tiene desequilibrio, una alta capacidad para asociarse, tiene último pase… Si las lesiones le respetan y puede jugar con continuidad tenemos la sensación de que sería el elegido por Flick para su once de gala. Pero es que también está Gavi. La temporada pasada dejó atrás la lesión de cruzados y fue recuperando ritmo poco a poco. Si está su mejor nivel debe costar dejarlo en el banquillo por lo que te da con balón y por su intensidad sin balón. Y todavía nos falta Fermín, un futbolista eléctrico con mucha llegada que siempre responde. Le va a tocar gestionar con mimo a Flick y será interesante ir actualizando el ranking de minutos entre estos siete futbolistas a medida que avance la temporada.