El Barça se enfrenta a una temporada de altas expectativas

Hace un año a estas alturas no sabíamos muchas cosas, casi todo en el Barça era una incógnita. Hansi Flick era un melón por abrir. No sabíamos que Iñigo Martinez iba a convertirse en el mariscal de la defensa para hacerla funcionar como un reloj junto al ‘viejoven’ Cubarsí. No sabíamos lo tremendamente buenos que eran Marc Bernal y Casadó. Tampoco que tras una gris temporada Raphinha iba a firmar unos números estratosféricos. Ni que Pedri además de jugar de maravilla iba a ser el máximo recuperador de las grandes ligas europeas. Había muchas dudas en que Lewandowski volviera a ser uno de los mejores delanteros del panorama europeo. También de que De Jong recuperase su mejor nivel. Podíamos intuir que Lamine Yamal iba a explotar pero no la dimensión que ha alcanzado la onda expansiva. No vimos venir que el club iba a fichar a un portero retirado y que la apuesta iba a salir bien. Pero todo eso pasó. El Barça se hizo con el triplete nacional superando al Real Madrid en todos los frentes, por tres minutos no se metió en la final de la Champions y nos ha divertido con un fútbol vistoso y atrevido durante toda la temporada.

Ahora ya sabemos todo eso, así que este año al Barça se le va a pedir que mantenga todo eso y que además mejore algún aspecto del juego para que pueda dar un paso más en la Champions. Esta vez hay más certezas que incógnitas entorno al equipo. Nos preguntamos si Joan García va a ser capaz de soportar la presión de defender la portería del Barça. Los primeros síntomas apuntan a que sí. También sobre la aportación de Rashford, si Flick va a ser capaz de recuperar la mejor versión de un jugador llamado en su día a liderar a la selección inglesa. Y también hasta qué punto el equipo puede echar de menos a Iñigo Martínez, por su jerarquía y porque supo interpretar como nadie la defensa en línea adelantada.

Lo del equipo pinta bien. Otra cosa es que un año más se llega a la semana del debut en la Liga con las inscripciones en el aire y que nadie puede asegurar al cien por cien que el Barça pueda debutar en la Champions o recibir al Valencia a mediados de septiembre en la liga en el Camp Nou, aunque sea con un aforo muy reducido. El primer equipo aguanta al club y no al revés, que sería lo deseable.