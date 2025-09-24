El Barça busca reaccionar en Zagreb

La derrota del Barça en el Palau en la segunda jornada de la Champions ante el Magdeburgo ha concedido al partido contra el Zagreb un extra de importancia a pesar de que solo se trata de la tercera jornada. De hecho, la derrota ante los germanos deja a los azulgrana provisionalmente fuera de los dos primeros puestos que dan acceso directo a 1/4 de final: "Habiendo perdido con el Magdeburgo aquí, ahora no nos podemos permitir perder ni dejarnos un punto fuera de casa, porque el primer o segundo puesto se pondría muy complicado. Ganar fuera y dejar a un rival con cero sería clave", ha dicho el entrenador Carlos Ortega.

Los croatas son colistas de grupo tras haber perdido los dos primeros partidos a domicilio, en las pistas del Pelister y de Wisla Plock, por ello recibir en casa al Barça en estas circunstancias va a cobrar especial importancia: "Seguro que llenarán el pabellón. Va a ser muy difícil, con mucha presión. Es un equipo duro, con jugadores de dos metros y que recibe muchas exclusiones. Esperemos que los árbitros lo tengan en cuenta".

Por su parte Ludovic Fàbregas también dio importancia a ganar en Croacia tras perder contra el Magdeburgo: "Vamos a Zagreb sin margen de error. Después de haber cedido esos dos puntos con el Magdeburgo, no se pueden ceder en las pistas donde tienes que conseguir los puntos. Es cierto que no jugamos a nuestro mejor nivel, pero estamos centrados en mejorar. El equipo está trabajando muy bien y, aunque será un partido muy duro, creemos que tenemos la capacidad de ganar allí; ese es nuestro objetivo", ha indicado.

Dika Men, duda

El lateral francés, que lleva tres semanas de baja, ha entrenado a buen ritmo con el equipo pero dada la participación del Barça en la SuperGlobe, el mundialito de clubes, que comienza el sábado es posible que Ortega reserve a Men para la competición que se celebra en Egipto.

Zagreb-Barça, jueves 18,45 hs, 3ª jornada de la Champions League.