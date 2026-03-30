El Andorra ya mira hacia arriba

La victoria del Andorra ante la Cultural Leonesa en esta última jornada de liga ha disipado las dudas que se cernían sobre los tricolores de cara a la permanencia en la Segunda División. El triunfo culmina una racha de 13 puntos sobre los últimos 18 en juego que ha serenado los ánimos en el Principado y ha permitido de nuevo mirar hacia arriba en la clasificación con objetivos algo más ambiciosos que quedarse en la categoría de plata.

La contundente victoria por 0-4 frente a la Cultural ha supuesto un aval definitivo a la mejora que ha experimentado el equipo de Carles Manso en las últimas jornadas. El triunfo, además de significativo por el rival, destaca por los guarismos. Hablamos del mejor resultado del Andorra en toda su trayectoria en la categoría de plata del fútbol español al tiempo que firma la goleada mas amplia conseguida fuera de casa en toda la etapa de los andorranos en el fútbol profesional. La puerta para ser optimistas está abierta.

Una mirada a la clasificación de Segunda revela que el margen sobre el descenso se amplía a los nueve puntos, o lo que es lo mismo, tres partidos. Con ese margen ya hay quien empieza a hacer números respecto los once puntos que separan al equipo tricolor de la sexta plaza. Asegurar la permanencia es lo primordial, pero soñar es gratuito.

El entrenador Carlos Manso no quiere sin embargo que la euforia embriague al vestuario. "La permanencia todavía no la tenemos, quedan diez jornadas y siempre hemos dicho que hay que llegar a los 50 puntos", aseguró tras el partido en León. Manso recuerda que el equipo debe seguir sumando para evitar cualquier susto en el tramo final, pero no cierra ninguna puerta. Con el equipo a una distancia considerable del descenso, pero también a once puntos de la promoción el discurso deja la puerta abierta a cotas de mayor envergadura: "En mayo veremos dónde estamos. El play-off no está descartado".

El partido en el Reino de León confirma la mejora ofensiva de los tricolores, que recuperan la eficacia en las últimas semanas. Parece que la capacidad ofensiva que siempre se le ha presumido al equipo se convierte en goles en las últimas jornadas: "Sabíamos que el equipo tenía gol porque todos los jugadores han hecho goles. Ahora estamos generando y eso da confianza". Si arriba el equipo ha mejorado el Andorra vuelve de León con el guardameta Owono como uno de los destacados, determinante al detener un penalti en el Reino de León. "Nos ha salvado en momentos claves, como el penalti o alguna acción muy clara", destaca Manso, quien no ha tenido un portero definido a lo largo de la temporada. Sin tiempo para relajarse, la Segunda trae jornada intersemanal donde el equipo tricolor calibrará sus ilusiones de cotas mayores ante uno de los equipos más en forma de la categoría, el Málaga, este primero de abril en territorio andorrano.