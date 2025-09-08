Albert Costa: "Cuando Alcaraz juega así es imparable"

Albert Costa ha analizado para Esports Cope la victoria de Carlos Alcaraz en el Open EEUU, sexto Gran Slam en su corta carrera. El ex capitán del equipo de Copa Davis y ganador de un Roland Garros tiene claro que el murciano fue muy superior al italiano: "Fue una exhibición a todos los niveles tenístico, mental, físico y táctico, anuló a Sinner que está a un nivel muy alto. Ahora mismo por tener más gama de juego que los demás, más velocidad de piernas y más convicción es imparable. Venía con mucha moral tras ganar en Cincinatti y vencer con tanta comodidad a Djokovic en semifinales, le hizo jugar al cien por cien y ahí es imparable", ha dicho.

El ex tenista se quedó "impresionado por lo rápido que es Alcaraz en la pista y su capacidad mental. No se desconcentra y por eso tiene este nivel y solidez tan estratosféricos", ha asegurado.

Según Costa, el jugador murciano llegó pletórico a la final, el italiano se quedó sin opciones: "Se le veía convencido, sabía cuando atacar, cuando defender, Sinner esperaba el plan de partido de Alcaraz, mientras que Alcaraz impuso el suyo", ha asegurado.

El debate está abierto, ¿superará Alcaraz los 22 Gran Slams de Nadal?: "No sé si ganará más Gran Slams, no hay motivo para no superar a Nadal y a Djokovic porque tiene tenis de sobra y una carrera larga por delante, lo que está haciendo a su edad es muy difícil pero la exigencia irá creciendo. Nadal hizo una animalada, veremos si Alcaraz hace lo mismo. Los números no engañan, sus primeros años están siendo bestiales, falta ver si alarga su carrera como hizo Rafa, aunque su inicio es imposible hacerlo mejor", ha dicho.

Alcaraz se tomará unos días de descanso y no jugará la eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca, prevista para los días 13 y 14 de septiembre. Davidovich también se ha dado de baja. Carballés y Carreño ocuparán su lugar.