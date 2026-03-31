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David Raya, de ser "bajito" para Inglaterra a la élite: "No tiene manos, tiene palas"

Su descubridor en el Cornellà, César López, narra cómo el hoy portero del Arsenal y la Selección Española convenció a los ojeadores ingleses.

David Raya, frente el West Ham
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ENTREVISTA CÉSAR LÓPEZ | ESPORTS COPE | 31-03-2026

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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