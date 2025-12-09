COPE
La imagen de Manolo Oliveros: "Vuelve el himno de la Champions al Camp Nou"

Manolo Oliveros celebra el regreso del FC Barcelona a su estadio dos años y medio después en Europa con la visita del Eintracht en la fase liga de la Champions League.

LA IMAGEN DEL DIA | 09 DICIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:17 min escucha

