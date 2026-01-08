COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Será un partidazo, pero con un decorado de cartón piedra"

Manolo Oliveros analiza el formato de la Supercopa de España en Arabia Saudí, con especial atención al derbi entre el Atlético y el Real Madrid. 

