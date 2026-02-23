COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "El papel del socio del Barça"

Manolo Oliveros resume el ambiente vivido ayer en el Camp Nou con la victoria del conjunto de Hansi Flick por 3 a 0 ante el Levante. 

LA IMAGEN DEL DIA | 23 FEB 2026 | MANOLO OLIVEROS

Joan Batllori

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura2:06 min escucha

