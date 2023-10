El Mirall presenta un llibre sobre masculinitat i feminitat infantil i ambienta el DOMUND 2023

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 20 d’octubre sobre el llibre ‘Crecer como niños, crecer como niñas’ (Campomanes Editores), que es presenta aquest dissabte 21 d’octubre a les 11.00h al col·legi Sant Miquel de Barcelona (carrer Rosselló, 175), i sobre el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe (DOMUND), que l’Església viu aquest 22 d’octubre. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del sacerdot valencià Òscar García Mulet, autor del llibre, i el salesià català Rafel Sabé, missioner a Guinea Conakry. "Créixer com a nens, créixer com a nenes: la maduració integral de la masculinitat i de la feminitat a les primeres etapes de la vida". Aquest és el títol d’aquest treball. Aquest sacerdot valencià, membre de la congregació religiosa Cooperadors de la Veritat, hi aborda un tema del qual “no tenia previst escriure”, segons diu ell mateix però assegura que no ha tingut més remei que fer-ho.





García Mulet ha subratllat que “la masculinitat i feminitat natural és una realitat explicada per la doctrina de l’Església, un fet i, d’alguna manera, casa nostra”. El prevere i educador ha comentat també que “l’ambient educa i ja no és binari, especialment entre els joves, amb un regust social que interpreta les coses com una manca de llibertat, però cal contemplar el fet natural sense complexos, perquè Déu ho fa tot bé”. L’autor del llibre ‘Crecer como niños, crecer como niñas’ ha defensat, a més, que planteja els temes “en positiu, perquè genèticament no podem modificar la nostra identitat, i cal pensar en víctimes condemnades, per aquesta falsa llibertat, a tractaments per a tota la vida”. El sacerdot, com a educador i professor de Secundària, ha dit que és “testimoni, per exemple, de com el govern valencià ha practicat aquest any l'adoctrinament de gènere, amb una pressió excessiva, intentant convèncer que es pot decidir el propi gènere i inculcant altres deformacions a nens que encara no sàpiguen moltes coses”.





El sacerdot valencià, en un altre moment, ha citat Sant Joan Pau II per recordar que “l’ésser humà és relacional” i que “la maduració de la feminitat i la masculinitat s’ha d’estudiar en aquesta clau, perquè les relacions ens afecten”. Igualment ha afegit que “els nens es veuen afectats per tot, com ara altres ferides que provoquen la confusió amb el gènere” masculí o femení. Ha recordat també que “l’ambient no fomenta la bellesa de la complementarietat masculí-femení, amb la confusió del seu origen”. I sobre la Llei Trans, Òscar García ha aclarit que “una societat es defineix per les lleis que elabora i els valors que té, cosa que fa preguntar-se si

aquesta norma posa en sospita la naturalesa de l’infant i si sabem valorar el tresor d’aquest fet natural, que és ser nen o nena”.





Finalment Òscar García Mulet ha conclòs que “tots, creients i no creients, venim de l’amor” i que “hi ha un evangeli, potser laic, que és la realitat natural creada, que uneix creients i no creients”. En aquesta línia, ha citat l’encíclica ‘Laudato si’ i l’exhortació ‘Amoris laetitia’, dos documents importants del Papa Francesc, per assegurar que “l’ecologia humana integral és un punt de partida, cosa que no és només de les creences”.





El Diumenge Mundial de les Missions

En la segona part del col·loqui, el salesià Rafel Sabé, missioner a Guinea Conakry, ha comentat el lema del Diumenge Mundial de les Missions, “Cors ardents, peus en camí”. Ha definit el seu compromís missioner precisament “a partir del lema del DOMUND, perquè estem enamorats de Jesucrist, alhora que volem estimar com ell estimava, i aquest amor misericordiós ajuda a portar l’evangeli allà on calgui”. El religiós, que dirigeix una comunitat salesiana, ha comentat que “la situació política, social i religiosa ha millorat molt els últims anys a Guinea Conakry, país amb un 80 per cent de població musulmana i algunes zones rurals de majoria cristiana, una terra on l’economia també va a millor”. Com a exemple, Sabé ha explicat que ”la carretera de 900 quilòmetres que travessa el país ha estat asfaltada aquest any per primera vegada”. Ha destacat igualment, com a fets positius, que “els pares donen molta importància a l’escola, alhora que l’Estat reconeix la llibertat religiosa”.





Rafel Sabé, que ha estat 12 anys a Costa d’Ivori i 5 a Togo, assegura que va fer en aquests països “un treball extraordinari amb internats per a nois i noies que s’han alliberat de morir assassinats”. El salesià ha recordat que “els missioners no colonitzen mai, sinó que estimen la cultura pròpia del país i fins i tot fan créixer allò de positiu, sempre des del treball per descobrir les necessitats de la gent i fer una aportació sense por”. El missioner ha comentat que va patir en alguns moments per la seva vida, “concretament el 2023 dins una situació de guerra al nord de la Costa d’Ivori”, però ha aclarit que va ser una oportunitat “de crear una escola en cadascuna de les 5 parròquies, amb milers d’alumnes”. També ha revelat que va patir molt l’any 2005 quan va veure “que moltes persones ho havien perdut tot”.





I pel que fa al DOMUND i el donatiu que l’Església demana, Rafel Sabé ha fet una crida a “ser tots generosos amb els missioners, perquè tots estan units per la misericòrdia i pel bé que fan, gràcies al qual es construeixen hospitals, seminaris i altres obres”.





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la visita a Catalunya de les relíquies de Santa Teresa de l'Infant Jesús, patrona de les Missions, del 16 al 22 d'octubre i amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó "No fixeu els ulls", un tema de Luis Alfredo Díaz que ens prepara per viure aquest diumenge, el XXIX durant l'any, en què Jesús ens diu que "al Cèsar li hem de donar allò que és del Cèsar i, a Déu, allò que és de Déu": https://www.youtube.com/watch?v=LzTjpIVLFGk





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: les II Jornades de Campanologia que es fan el 21 i el 22 d'octubre a Barcelona, la decisió presa per l'Ajuntament de Girona de treure la Missa de Sant Narcís del programa oficial de Fires, una nova reforma a l'església de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú i la celebració aquest dijous del Congrés de l'Escola Cristiana de Catalunya (Quòrum 23) per renovar les estratègies pastorals i educatives de futur. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).