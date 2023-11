El Mirall entra en la XX Mostra de Cinema Espiritual i presenta el Congrés Inspira de Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 17 de novembre sobre la XX Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, del 15 al 30 de novembre organitzada per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat, i sobre el Congrés Inspira per a parròquies en sortida, convocat i promogut per l’Arquebisbat de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del sacerdot diocesà Peio Sánchez, director de Continguts del certamen cinematogràfic, i Bruno Bérchez, delegat d’Anunci i Evangelització de l’Arquebisbat de Barcelona i principal organitzador del Congrés Inspira, que es fa divendres 17 de novembre i dissabte 18. Peio Sánchez ha explicat que el festival “compleix 20 anys, amb presència de molt de públic tant a la Filmoteca com a les diverses sales, que molta gent té a prop”. En aquesta línia, ha recordat que es promou “l’espiritualitat de les diverses religions, perquè s’impulsa el diàleg i la convivència entre diferents creences que es troben en un mateix lloc”.





El director de Continguts de la Mostra ha comentat que, en la jornada inaugural el 15 de novembre, “es va presentar un cicle sobre Claude Lanzmann, un gran documentalista que ha aprofundit en el tema de l’holocaust, Shoà o catàstrofe, com deia ell entenent que era una forma d’indicar la radicalitat del mal, a través d’un cinema de testimoni amb testimonis, alguns dels perpetradors i la indiferència de molts que callaven”. L’inici va ser, segons ha explicat Peio Sánchez, “una taula rodona sobre el sentit de la memòria i de les víctimes”. Ha anunciat que “les sessions tenen una presentació per ajudar a interpretar la pel·lícula”. El prevere ha dit que “les projeccions d’enguany es divideixen en dos cicles: la lluita davant de la pobresa amb el paper de les religions, amb pel·lícules molt interessants, com ara una d’un mestre que no vol ser mestre i que es troba a l’Himàlaia i altres d’aprofundiment en el tema”. Igualment ha anunciat la projecció “d’una comèdia sobre un grup de migrants joves en situació de marginació però que reconstrueixen la seva vida des de la gastronomia”. Finalment ha destacat “una mirada al suïcidi vist des de persones que volen treure’ls la vida però que tenen una setmana per trobar-hi el sentit”.





D’altra banda, Peio Sánchez ha recomanat ‘Metralla’, “la història d’un capellà i un militant comunista del POUM, ‘Sis dies d’agost’, sobre els últims dies de la vida de Lluís Maria Xirinacs, i ‘Morir en comunitat’, sobre l’elecció d’una abadessa”, entre moltes altres. A banda de les pel·lícules

de sala, el director de Continguts de la Mostra ha ofert “les plataformes, sobretot Filmincat, amb produccions que es poden buscar i llogar per temes”. Finalment Peio Sánchez ha anunciat “el lliurament del VI Premi de Cinema Espiritual a una persona que indicarà la trajectòria” en aquest àmbit. Sobre la seva condició de pioner en aquesta marca, el també rector de la Parròquia de Santa Anna de Barcelona ha destacat que hi ha els dos vessants, local i a nivell de la Conferència Episcopal Espanyola, sorgits d’aquella primera ‘Setmana del Cinema’ que ell mateix va crear el 2004.





Renovació en l’activitat evangelitzadora de l’Església





En la segona part del col·loqui, el delegat d’Anunci i Evangelització de l’arxidiòcesi de Barcelona, Bruno Bérchez, ha explicat que el Congrés Inspira “és una experiència de l’Esperit Sant, un lloc on ens deixem inspirar per ell”. Ha animat tothom a “gaudir l’experiència d’aquesta escolta, intentar aprendre escoltant i no tenir por, perquè l’Esperit donarà la capacitat perquè qualsevol inspiració per a una parròquia es pugui dur a terme”. El prevere ha recordat que “es fan congressos en molts llocs i la gent surt motivada”. Després de comentar que “s’ha inspirat en experiències de fora, ara es busca una que aquesta inspiració arribi a Barcelona”. Bérchez ha admès que “es veuran molts camins, però sempre tenint en comú que estem en un canvi d’època, ja que la gent no entra en les esglésies o comunitats i, per tant, cal sortir a buscar persones a partir de models que ens poden inspirar”.

Bruno Bérchez ha aclarit que “hi ha mètodes renovadors molt interessants també a Espanya i a Catalunya, on molts laics valents estan provant, amb més o menys èxit, però conscients que Déu els ajuda a evangelitzar”. El delegat d’Anunci i Evangelització ha apuntat que “tot el que es parli es gravarà per fer després un recull que s’ofereixi a la diòcesi com un material útil per al futur”. Igualment ha comentat que “es tracta d’oferir uns recursos inspiradors”, alhora que ha admès que “no se sap què passarà després”. Bérchez ha assegurat, això sí, que “el desig d’evangelitzar no és un carisma, sinó un repte de tota l’Església”. D’altra banda, ha recordat que “es pot evangelitzar més, des de l’aportació de cadascú, perquè l’Esperit Sant seguirà actuant en l’Església”. Concretament el també rector de la parròquia de Sant Miquel dels Sants ha explicat que “la idea va sorgir a Londres, durant la participació d’un grup en una conferència”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre algunes dades de la Memòria d'Activitats de l'Església a Catalunya 2022, fetes públiques aquests dies per la Tarraconense: 1.354 preveres, 134 diaques permanents, 66 seminaristes, 2.103 parròquies, 4.294 catequistes, 3.993 religiosos i religioses, 331 missioners, 249.200

persones ateses per Càritas i 56 projectes finançats per Mans Unides, entre altres xifres. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Beneiré el Senyor', interpretada per Worship.cat, una ajuda per viure el Diumenge XXXIII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=fsj_msYI1CI





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la participació d'algunes diòcesis amb seu a Catalunya en el Dia Mundial de Record a les Víctimes d'Accidents de Trànsit (aquest diumenge 19 de novembre), una visita de l'alcalde Jaume Collboni a l'espai polivalent Roquetes de Càritas Barcelona (1.186 persones acompanyades aquest 2023 fins ara), un gran pessebre vivent programat per a aquest diumenge a l'entorn del Monestir de Montserrat, amb 900 figurants d'una trentena de pessebres humans i la recent presentació del llibre del periodista Jordi Pacheco 'Ser algú per a algú', sobre la història de l'Obra Social de Santa Lluïsa de Marillac. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).