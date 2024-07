El Mirall entra a la Fundació Mans a les Mans i en projectes de l’església de Sant Miquel dels Sants

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 12 de juliol sobre la Fundació Mans a les Mans, una entitat d’ajuda i suport educatiu a infants i famílies vulnerables ubicada a l’església de Sant Cristòfol de Barcelona, i sobre l’Aula de Formació i altres projectes de la parròquia gracienca de Sant Miquel dels Sants, també a la capital catalana. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Neus Cerdà, directora de la fundació, i Xavier Borràs, responsable de les sessions formatives a Gràcia.Cerdà ha explicat que Mans a les Mans “va néixer en l’àmbit de la comunitat parroquial de la Marina per donar respostes a necessitats detectades allà, sobretot en infància, adolescència i famílies, que sovint no tenien recursos econòmics i, per tant, quedaven sense oportunitats”.

Sobre el 20è aniversari, Cerdà ha comentat que tot “va començar amb un espai de retrobaments entre persones que havien passat pels projectes de la fundació, al gener, un moment molt emocionant, i va continuar amb un concert de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona el 5 de maig al Palau de la Música, ple amb 1.470 persones, en bona part amb persones que no havien entrat mai” en aquest emblemàtic lloc. La directora de Mans a les Mans ha destacat, en la mateixa línia, que “veure persones d’origen molt humil entrant al palauva ser increïble”. D’altra banda, ha anunciat que “es farà el 19 octubre una festa infantil, amb la col·laboració de la Fundació la Roda, que s’hi unirà amb la seva ‘Tamborinada’”. També Neus Cerdà ha dit que “el 22 de novembre es farà una jornada de diàleg per posar de manifest totes les dificultats i tots els reptes que hi ha ara”.

La directora de la Fundació Mans a les Mans ha assegurat que “el desig és fer altres coses en el futur i no pas centrar-se en drets bàsics, però s’ha de seguir fent tot com fins ara”. A més, ha revelat que l’entitat “ha pogut entrar en la convocatòria d’ajuts que es va fer gràcies a la Sagrada Família”. Igualment ha anunciat que l’entitat “posa en marxa un nou programa: El ‘Clau de volta de família’, amb el qual s’aglutinarà tota l’acció que es fa per poder també incidir a escala familiar”. I sobre l’origen de la fundació, Cerdà ha dit que, “al soterrani de la parròquia del Port, on hi havia un esplai anomenat el Submarí de Port, es va detectar que hi havia més necessitats a les quals calia donar respostes, moment que va donar origen a Mans a les Mans, tot just quan el sacerdot Josep Hortet n’era el rector”.

Finalment la directora ha explicat que la fundació “actua sobretot amb famílies de la Zona Franca, del barri de la Marina, pertanyents a famílies sense recursos però amb criatures que tenen gran il·lusió, tot i que també es treballa amb persones que han deixat de viure al barri, perquè han hagut de canviar de zona, però que segueixen necessitant ajuda”. Neus Cerdà ha conclòs que Mans a les Mans “ha crescut molt, amb nous projectes i molts d’ells en col·laboració amb Càritas i altres entitats, per exemple amb diferents tallers de formació professional per a adolescents i joves”. La fundació és al carrer Foc, 100, i té la pàgina web www.fundaciomansalesmans.eui el número de telèfon 93 223 79 23.

Cicles amb sessions sobre temes d’interès

A la segona part del col·loqui, Xavier Borràs ha explicat que l’Aula de Formació “va néixer ara fa dos anys, recollint el testimoni d’una anterior experiència de treball bíblic, per oferir cicles dedicats a temes no pas reglats però molt importants perquè formen part de la vida”. Ha comentat que “molts dels ponents que van als cicles queden sovint sorpresos per la iniciativa, ja que fer formació a la parròquia no és habitual, però és molt necessari”. Borràs, a més, ha dit que “molts veuen la possibilitat o necessitat de reproduir aquest model en altres parròquies”.

Sobre l’últim cicle, dedicat a fe i ciència, Xavier Borràs ha comentat que “aquest tema és molt ignorat encara, i molts s’han quedat en el segle passat”. Com a exemple, ha apuntat que “David Jou, que va ser en una de les sessions, va dir que el materialisme està superat i és del passat, perquè la realitat certament està formada per matèria, però també per energia i per informació, que és la que organitza les dues altres com un element que és insubstancial”. Aquest laic de la parròquia de Sant Miquel dels Sants ha destacat que “hi ha hagut una participació entre 40 i 50 persones en dijous al vespre, dinàmica sobre la qual s’ha fet una positiva valoració interna de l’equip en una recent trobada més informal”. Per al curs vinent, Borràs ha anunciat que “es constituirà un equip més ampli” i que “segurament es parlarà en un cicle sobre grans figures del segle XX, particularment conversos com SimoneWeil o Anna Arendt, i un altre sobre el panorama de l’Església el segle XXI i un altre sobre art i fe”.

Xavier Borràs ha destacat també el fet que “hi ha hagut en els cicles i les sessions gent de diverses edats, més joves i més grans, així com de moltes realitats diferents també a nivell eclesial”. Finalment ha dit que “s’intentarà a partir d’ara que els cicles acabin amb unes conclusions, perquè sovint els esquemes que tenim es basen en un paradigma antic, en coses superades, motiu pel qual cal resumir per fer-ho tot més útil per als assistents i amb un pensament actualitzat”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la restauració dels vitralls i la remodelació dels terrats a la catedral de Barcelona, uns canvis que es presentaven dimecres 10 de juliol i que el cardenal Joan Josep Omella agraïa especialment per la col·laboració de la Generalitat i el govern espanyol. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'En mi Getsemaní' (Másalla de mis miedos), un tema d'Eduardo Meana que ens ambienta el missatge d'aquest diumenge XV durant l'any, sobre Jesús enviant els seus apòstols de dos en dos i la necessitat d'una resposta sense por, tema interpretat pel Cor Laraland del Grup Getsemaní: https://www.youtube.com/watch?v=vTDvcmtFKRs

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: les XIII Jornades d'Història del Monestir de les Avellanes celebrades aquesta setmana amb el lema "Hospitalitat, caritat i assistència als monestirs medievals", la presentació dimarts passat de la Memòria 2023 de Càritas Catalunya (99.535 llars ateses on viuen 245.665 persones), una trobada d'uns 80 claretians d'arreu del món aquests dies a Vic en el Congrés d'Espiritualitat amb motiu dels 175 anys de la fundació de la congregació i la concessió al Monestir de Montserrat de la Medalla d'Honor del Parlament en la categoria d'or. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).