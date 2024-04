Migdia COPE a Catalunya i Andorra (24/04/2024) - 14:20

La Generalitat modifica la seva llei d'habitatge perquè els propietaris no puguin esquivar el topall de preus amb l'excusa de lloguer de temporada. A la pràctica i a partir d'ara els lloguers per lleure, vacances o per assistir a activitats recreatives i culturals no estaran regulats perquè seran considerats de temporada.

Desmantellat a Toledo el taller més gran de falsificació de monedes de 2 euros d'Europa. Policia Nacional i Mossos han desarticulat una banda d'origen xinès que va posar en circulació mig milió de monedes falses. Hi ha 10 detinguts i 2 tallers desmuntats.

Catalunya és la comunitat on hi ha més centres escolars concertats que cobren quotes i on són més elevades segons un informe de l'escola de negocis ESADE.