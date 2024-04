Migdia COPE a Catalunya i Andorra (23/04/2024) - 14:20

Catalunya torna a celebrar Sant Jordi, i aquest any ho fa en dia feiner per primer cop des de la pandèmia. Això fa preveure una jornada igual de multitudinària que sempre, però amb un caràcter més local i repartida arreu del país. A més, aquest 23 d'abril pot ser l'últim amb roses catalanes a les parades.

Segons un estudi de Randstad, gairebé un 58% dels treballadors a Espanya han dit que estan una mica o molt preocupats per l'impacte i la repercussió que pugui tenir la intel·ligència artificial en el seu lloc de feina. Bill Gates tem perdre la seva feina per aquest motiu; diu que és normal i que és el futur.

A Catalunya, 1 de cada 3 infants van patir risc de pobresa o exclusió social el 2023, segons dades de l'Enquesta de Condicions de Vida publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Són 6.000 infants més que l'any 2022, i la infància segueix sent la franja d'edat que més es troba en aquesta situació, per sobre del conjunt de la població.