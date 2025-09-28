El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 18 al 25 de septiembre)

Buenas tardes. Quería hacer una pregunta a Pedrito Martín:

En Tercera RFEF un jugador está fuera del campo, después de ser atendido por un choque de cabezas, el linier empieza a correr por la banda y se choca con el jugador, a que el árbitro expulsa porque impide el recorrido del línea.

¿Esto es legal? Si es así, ¿cuántos partidos le caen al pobre chaval? Un fiel escucha de vosotros. Un saludo y espero que me hagáis caso.

-------------------------------------------------------------------

Buenos días (Noches para ustedes), soy Amilkar desde California. Tengo una pregunta seria para Pedrito.

Un delantero que está en acción de ataque, ingresa al área rival y en una acción del juego (chuta/pasa) el balón toca en la mano del defensa contrario, pero el árbitro no cobra nada y dice el: ‘SIGA, SIGA’.

Y el delantero en vez de ir furibundo a reclamarle al árbitro les pide/ordena a sus compañeros de equipo que se aparten y no opongan resistencia y así el equipo contrario marca el gol sin oposición. Al ser gol, debe ser revisado por el VAR. Al ser un gol precedido de una mano (sea voluntaria o involuntaria)… ¿El gol es válido? ¿El gol es anulado? ¿Es penalti?

Saludos

------------------------------------------------------------------

Por favor, preguntarle a Pedrito si Elguezabal es hijo de Juanjo Elguezabal que jugó en el Athletic y en el Espanyol en los 90... es que hizo la mili conmigo en Zaragoza y quisiera saber si éste es hijo de aquel.

-------------------------------------------------------------------

Una pregunta para Pedro, a ver si la sabe. Me gustaría saber cuántos jugadores han marcado al menos un gol en la historia de la Liga en Primera División. ¡¡¡Gracias!!!

-------------------------------------------------------------------

Quiero saber si ha habido alguna jornada de Liga con 5 empates a cero y en qué año; y si no es así ¿cuál es el récord? Y también el récord absoluto de jornadas consecutivas en Primera sin ningún empate a cero (enlazando la temporada anterior con la siguiente y la posterior si procede).

Gracias.

------------------------------------------------------------------

Buenas tardes.

Ayer, en la pregunta del jamón, se buscaba un equipo de Primera División que en su día jugó como local en 4 estadios distintos. La respuesta dada como correcta fue el Sevilla CF. Mi pregunta es:

En la temporada 2018/19, cuando se remodeló Butarque, ¿el Leganés no jugó como local en 4 campos distintos? A saber... Butarque, La Cerámica, Bernabéu y Alfonso Pérez de Getafe.

Un saludo cordial.

Víctor, Ourense

-------------------------------------------------------------------

Hola, cracks!!

Mi consulta es: ¿Qué futbolista marcó más goles al Real Madrid en una temporada, cuántos y en qué partidos?

¡¡¡Gracias y saludos!!!