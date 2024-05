Migdia COPE a Catalunya i Andorra (08/05/2024) - 14:20

Un clàssic de les campanyes a Catalunya ja està entre nosaltres. Avui s'ha recuperat el pacte del Tinell i el cordó sanitari de les esquerres i els independentistes. Junts, PSC, ERC, Comuns i CUP han acordat establir un veto total contra l'extrema dreta per a evitar utilitzar els seus vots per a una possible investidura en el Parlament.

Un grup d'estudiants universitaris estan acampats als jardins de l'edifici històric de la UB en suport al poble de Palestina i en contra d'Israel. La concentració té un futur incert, ja que el recinte universitari és seu electoral el pròxim diumenge.

Una malaltia o un accident durant un viatge poden ser la ruïna si has de pagar l'assistència mèdica de la teva butxaca. Si vas a un país on funcioni la Targeta Sanitària Europea, pot ser que les assegurances que ja tinguis siguin suficients com a complement.