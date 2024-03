Migdia COPE a Catalunya i Andorra (08/03/2024)

Tot i les amenaces habituals dels independentistes contra els jutges perquè no toquin la llei d'amnistia amb l'excusa que està blindada perquè els possibles recursos no depenguin dels jutges espanyols sinó dels d'europeus, sí que hi ha algun forat que se'ls hi podria haver escapat a Boye i Bolaños. Així ho han apuntat el catedràtic de dret constitucional europeu Rafael Arenas i l'advocat penalista Miguel Capuz en declaracions a Cope Catalunya i Andorra.

Avui, Dia Internacional de la Dona, els Mossos han alertat que, de mitjana, 11 dones al dia van ser víctimes de violència sexual l'any passat. La policia autonòmica ha explicat que de les 13 que van ser assassinades per la seva parella el 2023 només una havia presentat denúncia.

Viure amb celiaquia suposa principalment adaptar els hàbits alimentaris perquè és una intolerància permanent al gluten dels cereals. Malgrat que els que la pateixen cada cop tenen més productes aptes, el seu cost i les dificultats per trobar establiments que els ofereixen, són encara assignatures pendents.