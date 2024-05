Migdia COPE a Catalunya i Andorra (03/05/2024) - 14:20

Arribem a l'equador de la campanya electoral amb el socialista Salvador Illa que ha matisat les seves paraules en el sentit que estava obert a parlar amb Junts si el seu candidat, el pròfug Puigdemont, aparca la proposta d'un referèndum d'independència. Illa ha assegurat avui que amb Junts no hi haurà pacte perquè Puigdemont no és el fre a una possible entesa.

La Creu Roja dona un toc d'atenció a les administracions. L'ONG ha alertat que s'han duplicat les persones amb problemes de salut, i és que han crescut un 62% les que reben ajudes sanitàries.

La Plataforma Dignitat 0-3 demana millorar les condicions laborals perquè hi hagi un millor benestar dels infants. Les principals reivindicacions inclouen la reducció de les ràtios d'educadores per a infants, el reconeixement i l'estabilització del personal de suport, i la situació precària de les cuineres.