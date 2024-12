El Mirall ofereix la Vetlla de la Immaculada i una reivindicació del pessebre a la Plaça Sant Jaume d’ambientació nadalenca

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 4 de desembre sobre la Vetlla de la Immaculada, organitzada per la Pastoral amb Joves de la Província Eclesiàstica de Barcelona, i sobre una iniciativa per reivindicar que es recuperi el pessebre a la Plaça Sant Jaume. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Dani Visus, membre de l’equip del Secretariat de Pastoral amb Joves de l’arxidiòcesi de Barcelona, i David Aguilà i Jordi Amela, organitzadors de les trobades diàries davant de l’Ajuntament de la capital catalana, que es faran del 13 al 24 de desembre cada dia de 18.00h a 19.00h. Visus ha dit que “és la tradicional trobada que pretén reunir joves que visquin, des de l’adoració al Santíssim, música i testimonis, la festivitat de la Immaculada”. Ha anunciat que “el bisbe Xabier, recentment ordenat a Sant Feliu, predicarà una mica sobre l’evangeli que parla sobre la vinguda de l’Àngel a Maria”.

El jove ha recordat que “no és una missa, sinó que inclou adoració, testimonis i preparació per a la Immaculada”. Dani Visus ha comentat que “la vetlla tracta d’allò que representa la Immaculada, que ens invita a la santedat, i es fa des de la pregària que dona empenta a l’entorn de cadascú, amb tots els joves reunits i posant-ho tot en les mans de Maria”. El col·laborador del Secretariat de Joventut ha recordat que “aquesta vetlla és espai de pregària per posar-ho tot en les mans de Maria”. La trobada tindrà els cants com a fil conductor, intercalats amb silencis i altres moments.

Reclamant recuperar les tradicions

A la segona part del col·loqui, David Aguilà ha comentat, sobre el pessebre vivent i la cantada de nadales, que “aquesta iniciativa és una oportunitat bonica de recuperar les tradicions, que van més enllà de la fe i s’enfoquen en clau de tradició, aquesta del pessebre des del segle XVII”. Ha pronosticat que “entre tots, amb el Senyor, aconseguirem recuperar-lo”. Aguilà ha assegurat que “tot va començar amb un missatge de Jordi Amela a la xarxa X, que va generar una conversa i la construcció d’idees per fer realitat això amb el goig i l’esperança d’uns que porten material per al pessebre, altres la música i entre tots fan realitat la trobada”.

Per la seva banda, Jordi Amela ha explicat que el missatge a la xarxa X “ha estat fruit d’una certa ràbia continguda perquè els polítics han decidit amagar el pessebre”. Igualment ha apuntat que tenia “la sensació que s’intentava ridiculitzar el pessebre i, des de fa molts anys, amagar-lo”. En aquesta línia, ha afegit que, “són part de les nostres arrels catalanes i la identitat que sempre ha acompanyat els catalans”. Amela ha revelat que va suggerir fer això perquè “les tradicions religioses formen part dels orígens i les arrels catalanes”.

David Aguilà ha assegurat que “a Catalunya hi ha moltes cultures i religions que cal acollir i amb les quals cal dialogar”. Ha alertat davant “el perill de descafeïnar el pessebre”. Jordi Amela ha recordat que “és important reivindicar, perquè al final depenem de polítics per a aquest tipus de decisió”. En aquesta línia, ha reiterat “l’exigència que es respectin aquestes arrels i tradicions”. Ha denunciat que “ara es posen uns llums ‘inclusius’, segons es diu”, i ha demanat que canviï la situació.

A més, David Aguilà ha assegurat que “tot començarà amb una pregària inicial, com un segell de confiança i vincle, i després un petit parlament a partir d’un text escrit adreçat a l’alcalde Jaume Collboni”. I finalment tot es completa amb cantada de nadales. L’organitzador ha anunciat, a més, que “la dinàmica serà d’adoració, amb espelmes que porten entre tots”. Aguilà ha anunciat que “tots som u, perquè hi ha parròquies de Barcelona, entre elles el Grup Bona Nova de la parròquia de la Bonanova, i diverses entitats”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el relleu a la diòcesi de Sant Feliu, amb el compromís del seu nou bisbe Xabier Gómez amb l'amor i l'obertura a tothom en una celebració que va tenir lloc dissabte 30 de novembre. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Maria, Mare del dolor', un tema amb el qual el grup Kairoi ens ambienta la gran solemnitat de la Immaculada, que aquest any coincideix amb el segon diumenge d'Advent:

https://www.youtube.com/watch?v=WUmtQX3q4Ac

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la participació de l'Església en la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat el 3 de desembre, la recent constitució d'una nova Taula de Diàleg Interconfessional de Catalunya que presideix el bisbe Francesc Conesa, la publicació del programa d'activitats nadalenques a la Basílica de la Sagrada Família amb el concert de Nadal el 13 de desembre i altres propostes i la presentació del Dinadal, el tradicional dinar solidari que organitza l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus des del 2012 i que enguany destinarà els seus beneficis a la Casa de Misericòrdia. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).