MIGDIA COPE A CATALUNYA I ANDORRA | 26 MAR 2025 | 14:20H

El president dels Estats Units, Donald Trump, té en marxa una guerra comercial que afectarà diverses economies globals. Segons l'últim informe de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, les empreses catalanes que exporten regularment als Estats Units es veuran directament impactades per aquest gir proteccionista. El departament de Salut impulsa una campanya per promoure la donació d'òrgans posant el focus en intentar reduir les negatives familiars. El 27 d'abril, amb motiu de la festivitat de la Mare de Deu de Montserrat, la imatge sortirà en processó per primer cop en aquest segle.