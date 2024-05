Migdia COPE a Catalunya i Andorra (27/05/2024) - 14:20

A Espanya hi ha 1.200 funcionaris més que autònoms. Una xifra realment esgarrifosa que fa tremolar els fonaments de l'economia nacional i que posa en dubte la política econòmica implantada pel govern del PSOE des de la seva arribada a la Moncloa en 2018. La darrera Enquesta de població activa revela com durant els últims anys s'ha anat incrementant el nombre de funcionaris a sou en tota mena d'administracions, trencant-se la barrera dels 3,5 milions d'empleats públics.

Aquest dimecres, a les 10 es posen a prova les sirenes i l'alerta de Protecció Civil al mòbil per emergència química a una vintena de municipis de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat i els dos Vallès. En el cas de la ciutat de Barcelona s’activaran tan sols les due sirenes del Port i la Zona Franca els dos sectors on es concentra l’activitat química i on treballen més de quaranta mil persones.

Un patró alimentari desenvolupat per Sant Joan de Déu incrementa un 20?% el nombre de nens i nenes que mengen verdura. Un miler de criatures d'entre 3 i 12 anys han participat en un estudi que redueix els casos de dietes de baixa qualitat.