Migdia COPE a Catalunya i Andorra (27/03/2024) - 14:20

No hi ha hagut sorpreses i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha perdut la qüestió de confiança que s'ha votat aquest dimecres en un ple extraordinari. Ara s'obre un període de 30 dies en què l'oposició pot plantejar una moció de censura a Collboni. Si això no passa,cosa probable, els pressupostos municipals quedaran aprovats automàticament el 2 de maig.

Trànsit ha previst un seguit de mesures de cara l'operació sortida d'aquest dijous. Per primera vegada s'incorporen dos carrils addicionals de sortida a l'autopista AP-7.

En clau econòmica i laboral, dos de cada tres economistes catalans tenen una opinió desfavorable del topall als lloguers i consideren que no ajudarà al mercat. Els economistes també admeten preocupació per la situació política i reclamen un govern estable després del 12-M.