Ciutadans prevé medidas si Torra asiste en el pleno del Parlament y participa como presidente

El líder de Ciudadanos al Parlament, Carlos Carrizosa, ha asegurado que tomarán "medidas" si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, asiste y participa al pleno de esta semana en la cámara catalana.

Carrizosa ha garantido que la formación naranja será "exigente porque se cumpla la ley", ya que considera que Torra ha perdido el escaño de diputado y también la condición de presidente después de que la Junta Electoral Central acordara inhabilitarlo.

Carrizosa considera que la sesión de control prevista para mañana no será más que "una conversación", ya que "nadie puede hacer una sesión de control a un expresidente". Carrizosa insiste que "no lo reconocen como presidente de la Generalitat", pero no ha querido detallar qué pasos seguirá el partido si Torra participa en el pleno.