Pilar Rahola se estrella en el carril bici y carga contra las gomas de asfalto en las calzadas

La tertuliana y periodista Pilar Rahola se roto un hueso a causa de una caída en una calle del Eixample de Barcelona. La propia Rahola explica su accidente en su cuenta de Instagram y ha acusado a las gomas de asfalto que delimitan el carril bici como la causa de darse de bruces con el duro asfalto barcelonés.

Pilar Rahona ha contado su caída en sus redes sociales

La comunicadora informa: "Me he caído de bruces y me he roto la cabeza del húmero. Las puñeteras andróminas de la ciudad" señala Rahola. Un contundente mensaje, que algunos quieren ver como una velada crítica a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau la cual en las últimas semanas ha ampliado el número de calles con carril bici. Los separadores para que circulen las bicicletas son uno de los obstáculos para algunos peatones y Rahola aprovecha su caída para dar fe de ello. Carga contra estos nuevos elementos en la calzada y para que no dejar dudas, ilustra su información con una fotografía suya señalando con el dedo al culpable de su dura caída. Rahola no especifica la calle de su accidente y queda la duda si una de las zonas recien incorporadas por Colau a la red de carril bici de la ciudad.

Rahola tuvo que ir al hospital por los dolores de la caída y se le diagnosticó la rotura del húmero. Este hueso forma parte del hombro y basta un tratamiento conservador para su recuperación. Las fracturas de húmero representan el 5% de las fracturas en la población adulta y habitualmente los médicos inmovilizan con cabestrillo el hombre durante tres semanas.En la imagen de Rahola ya se observa el brazo izquierdo inmovilizado y con un dedo de su mano derecha denunciado el cuerpo del delito de su caída.

