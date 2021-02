El número 3 de JxC comparte mensajes que en los que se burlan o insultan a Illa y Arrimadas

Joan Canadell, que es el número 3 en la lista de Junts per Catalunya es muy activo en las redes sociales y ya ha sido objeto de polémica en varias ocasiones por sus mensajes. Así, por ejemplo, no ha dudado de calificar como “colones” a los no independentistas o también ha asegurado que “España es paro y muerte”. Y este domingo, coincidiendo con la jornada electoral, no dudó en retuitear varios mensajes en los que se burlaban o se insultaba a algunos de sus adversarios políticos, como es el caso del candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, o la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Sobre el socialista Salvador Illa compartió varios tuits en los que se hacía referencia a la talla de la americana que lució el candidato para ir a votar. En uno de ellos se decía: “No encuentra la talla el pobre” y en otro: “¿Dónde narices se compra la ropa?”. Y también otro que decía: “Hoy lleva la americana tres tallas grandes. O bien ha perdido peso o está acojonado”.

Y sobre la líder de Ciudadanos, Canadell también retuiteó otro mensaje en la que aparece una fotografía de Arrimadas y el mensaje: “la semilla del mal”.

Pero también ha generado polémica porque retuiteó el mensaje de una usuaria que aseguraba haber vivido una “experiencia orgásmica” después de cruzarse con la candidata de los Comunes, Jessica Albiach, y poder “decirle a la cara fascista”. Poco después, y ante el aluvión de críticas decidió eliminar el retuit.