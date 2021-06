El huerto ecológico de Avenida de Roma de Barcelona molesta a los vecinos

Los transeúntes que paseen por la avenida de Roma de Barcelona con la calle Viladomat, seguro que se fijan en diferentes plantas y macetas rodeadas con maderas de colores y neumáticos. Se trata de un huerto urbano gestionado por entidades y colegios del barrio con quien colabora el Ayuntamiento de Barcelona que busca reconvertir los espacios de la ciudad en zonas verdes y agroecológicas. Asimismo, los vecinos del barrio no ven esta iniciativa con buenos ojos.





La mayoría de ellos coinciden en que el espacio está descuidado y no es nada atractivo. Así lo considera Josep Àngel que comenta a COPE Barcelona que el espacio “no es elegante, solamente son cuatro maderas y cuatro plantas mal puestas y sucias”. Josep Ángel comenta que la idea está bien siempre y cuando estuviera “limpio y bien cuidado” y añade que esta no es solamente su opinión, sino que es una sanción compartida en el barrio.





Otros vecinos, como Alicia, explica que la falta de cuidado de las plantas atrae “ratas, escarabajos y bichos” y que muy a menudo tienen que rociar la calle con matarratas. Además, se muestra crítica diciendo que tal iniciativa no es propia del centro de Barcelona y que no se dan en los barrios más acomodados.





Pau Rofón, coordinador del proyecto en uno de los colegios, explica que el proyecto se inició hace unos años y que el espacio se liberó por algunas entidades y vecinos del barrio. El objetivo es “trabajar la agroecología con los alumnos”, por este motivo concluye que se liberaron los parterres que estaban desiertos y lo que están haciendo es adecuarlos.





No obstante, los vecinos no acogen la idea. Esther, que pasea por la zona considera que el huerto “quita mucho espacio que ahora no se puede usar”