El Gobierno deja pasar a Barcelona de fase con incertidumbre: "No sabemos qué está pasando"

Los últimos datos de contagios y fallecidos que Sanidad ha publicado no cuadran. En estos últimos días, tanto en el informe distribuido por el Ministerio como en la posterior explicación de Fernando Simón, hemos tenido que poner un gran asterisco en las cifras catalanas, pues "no podemos saber qué sucede", ha afirmado el mismo Simón en su rueda de prensa de este viernes.

¿Por qué se deja pasar a Barcelona a la fase 1?

Tanto Madrid como Barcelona y su área metropolitana han pasado este viernes a la fase 1, además de las zonas de Castilla y León que faltaban. Este hecho no ha pasado desapercibido para los periodistas que han preguntado a Simón tras su comentario sobre los datos diarios. Precisamente COPE, primer medio en preguntar, ha trasladado la inquietud de la sociedad a este respecto, ante lo que Simón ha confirmado que la situación con Cataluña "preocupa" en Sanidad.

Fernando Simón ha explicado en base a qué informe se toma la decisión de dejar pasar a un territorio de fase o no. En concreto, ha confirmado que la decisión se toma siguiendo un informe que se presenta "hasta el lunes o el día en que se entregue". En el caso catalán, Simón ha confirmado que la región entregó la información "el lunes por la tarde o el martes" con lo que "la valoración se hace en base a estos datos".

Aun así, Simón ha comentado que los informes presentados presentaban algunas "dudas" que "fueron resueltas con algún esfuerzo por Cataluña". Sobre los datos presentados este jueves, Simón ha asegurado que pensaban que se trataba de "un problema puntual", aunque, para su sorpres, los de este viernes les "han preocupado".

El coordinador del Centro de Emeregencias y Alertas Sanitarias ha asegurado que la "interacción es importante en Cataluña para evitar que se convierta en un problema". Simón ha relatado como "hasta no hace mucho había notificado bien" la región. "Estamos tratando de entender cuál es el problema que ha habido con los datos de Cataluña, vamos a tener que estar muy muy pendientes de que sucede. no es baladí que no podamos saber qué sucede".

¿Puede Cataluña retroceder de fase?

"Si no se soluciona este problema, habrá que tener discusiones a nivel más alto" entre el ministerio y la administración catalana, ha advertido Simón, para "garantizar la seguridad no solo de los catalanes sino de todos los españoles", concluía de forma contundente.

Fernando Simón también ha confirmado que el problema en la región está "asociado a una zona concreta, no a toda Cataluña. Nos preocupa", ha confirmado sin concretar dónde está el problema.