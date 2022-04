Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem parlat de la salut del Mediterràni, de l'alternativa al plàstic, de música i cinema.

Aquest divendres, 15 d'Abril de 2022, amb motiu del Dia Internacional del Nen, s'estrenarà el tema i videoclip "Waiting for you", compost i interpretat per Nadlyn en col·laboració amb els nens de Masaka Kids Africana.

Nadlyn, l'artista espanyola d'origen Etíop establerta a Barcelona amb tan sols 19 anys ens mostra una gran maduresa i personalitat no sols en la seva capacitat vocal i interpretativa sinó també en el seu talent com a autora i compositora.

Masaka Kids Africana es compon per nens, en la majoria orfes, que malgrat les adversitats aconsegueixen tirar endavant a través de la música i el ball. Són ja tota una sensació en xarxes socials, amb més de dos milions de subscriptors en YouTube i 1,3 milions en Instagram.

Amb el seu carisma i talent no sols han aconseguit captivar a milions de persones, també han estat nominats en els African Entertainment Awards USA en la categoria de millors ballarins. "Jerusalema" els va donar a conèixer de forma més massiva, cançó amb la qual van batre rècords i van superar els 100 milions de visionats en YouTube.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).