"Ambulance: plan de huida" una obra mestra del cinema d'acció

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).

"Ambulance: Plan de huida"

El veterà Will Sharp, en un acte desesperat per aconseguir diners per a cobrir els deutes mèdics de la seva esposa, recorre a l'única persona que sap que no deuria, el seu germà adoptiu Danny.

Danny li ofereix participar en un robatori a un banc, el més gran en la història de la ciutat. Will no pot dir que no.

Quan el seu intent de fuita surt malament, els germans segresten una ambulància amb un policia ferit i una paramèdica.

Ara hauran de fugir d'un immens dispositiu de forces de seguretat desplegat per tota la ciutat, mantenir als seus ostatges amb vida i d'alguna forma tractar de no matar-se entre ells.





"La ciudad perdida"

La carrera literària de la brillant i una mica sorruda escriptora de novel·les Loretta Sage (Sandra Bullock) ha girat entorn de les novel·les romàntiques d'aventures que, ambientades en llocs exòtics, protagonitza un atractiu galà la imatge del qual apareix reproduïda en totes les portades, i que en la vida real correspon a Alan (Channing Tatum), un model que ha centrat la seva carrera a personificar al novel·lesc aventurer.

Durant una gira per a promocionar el seu nou llibre al costat d'Alan, Loretta és raptada per un excèntric multimilionari (Daniel Radcliffe), amb la intenció que l'autora li guiï fins al tresor de l'antiga ciutat perduda sobre el qual gira el seu últim relat.

Desitjós de demostrar que pot ser un heroi en la vida real, i no simplement en les pàgines de les seves obres de ficció, Alan es llança al rescat de la novel·lista.





"Compartimento n.6"

Una jove finlandesa presa un tren cap a Moscou per a anar al jaciment arqueològic de Múrmansk. Haurà de compartir el seu compartiment amb un desconegut. Aquesta convivència i unes trobades improbables uniran a poc a poc a aquests dos éssers completament oposats.