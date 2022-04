Nadlyn presenta "waiting for you" amb Masaka Kids

Aquest divendres, 15 d'Abril de 2022, amb motiu del Dia Internacional del Nen, s'estrenarà el tema i videoclip "Waiting for you", compost i interpretat per Nadlyn en col·laboració amb els nens de Masaka Kids Africana.

Nadlyn, l'artista espanyola d'origen Etíop establerta a Barcelona amb tan sols 19 anys ens mostra una gran maduresa i personalitat no sols en la seva capacitat vocal i interpretativa sinó també en el seu talent com a autora i compositora.

Masaka Kids Africana es compon per nens, en la majoria orfes, que malgrat les adversitats aconsegueixen tirar endavant a través de la música i el ball. Són ja tota una sensació en xarxes socials, amb més de dos milions de subscriptors en YouTube i 1,3 milions en Instagram.

Amb el seu carisma i talent no sols han aconseguit captivar a milions de persones, també han estat nominats en els African Entertainment Awards USA en la categoria de millors ballarins. "Jerusalema" els va donar a conèixer de forma més massiva, cançó amb la qual van batre rècords i van superar els 100 milions de visionats en YouTube.

El videoclip, rodat a Uganda a principis de març de 2022 s'ha realitzat en diverses localitzacions pròximes a Masaka i en ell es mostra la bellesa d'aquesta terra, de la seva gent, la seva cultura i l'alegria d'aquests nens, que a través del ball treuen un somriure a la vida. Per primera vegada un artista espanyol col·labora amb ells. "Waiting for you" es publicarà en el canal oficial de Masaka Kids el 15 d'Abril.

L'artista i la productora,BCA MUSIC, cediran tots els drets de monetització del vídeo a favor de la Fundació Masaka Kids Africana.

Al seu torn, el vídeo sobre com va ser l'enregistrament es compartirà des del canal oficial de l'artista. Malgrat les seves xifres en xarxes socials, moltes vegades no els aconsegueix per a cobrir les necessitats bàsiques en alimentació, medicaments i escolarització dels 46 nens que tenen en la seva llar, i menys dels nens de les viles confrontants en les quals ajuden.

Empreses com a Solideo, amb un alt compromís social s'han sumat en aquesta iniciativa El tema es presenta sota el segell BCA MUSIC i la producció d'Alex Soler, barrejat per Boris Milan i masteritzat per 308 graus. "Waiting for you" també us espera a tots vosaltres amb els braços oberts.