Migdia a COPE Catalunya i Andorra

El Govern permetrà la reobertura de l'oci nocturn només en espais exteriors i fins a les 3 de la matinada a partir d'aquest dijous. A aquest horari se li haurà de sumar mitja hora més per desallotjar els clients. Així ho ha aprovat el Procicat aquest dilluns.

Es fa així un primer pas després de moltes setmanes de tancament i de moment es deixen els locals interiors per a més endavant. D'altra banda, la restauració podrà també allargar el seu horari fins a la 1 de la matinada, 30 minuts més del que pot obrir ara.

Diverses veus havien demanat la reobertura de l'oci nocturn per evitar els botellots, com ara l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La decisió es pren just a les portes de les festes de La Mercè.

Malgrat que el tipus de volcà que ha explotat a l'illa de La Palma és el mateix que es troba a la zona volcànica de la Garrotxa, els experts asseguren que és "altíssimament improbable" que a Catalunya hi pugui haver una erupció de la mateixa magnitud, almenys en un futur pròxim.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el geòleg i director del centre Geocamb de la universitat de Girona, David Brusi.

"Aquí no tenim cap símptoma que el nostre vulcanisme es pugui reactivar en breu"

La zona tectònica de les Canàries és molt més activa, fet que provoca que les erupcions siguin més freqüents.

Així mateix, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) asseguren que els moviments sísmics que hi ha al territori català no tenen res a veure amb l'activitat volcànica.

A Espanya les noves ulleres de Facebook no estan disponibles i a causa d'això, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) no s'han pronunciat sobre aquest tema. Sí ho han fet la 'Irish DPC' i la 'Garant per la protezione dei dati personali', les organitzacions de Protecció de Dades d'Irlanda i Itàlia, dues dels països europeus on s'han posat a la venda les Ray-Ban Stories.

En un comunicat, les agències expliquen que estan "preocupats pels mitjans pels quals les persones capturades en els vídeos i fotos poden rebre un avís que estan sent gravades".

Les agències argumenten que els telèfons intel·ligents també poden gravar a tercers, però es dóna el cas que el telèfon és visible en aquest cas, mentre que la llum indicadora és molt petita.

