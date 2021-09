Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

Les ulleres de Facebook reben el seu primer avís

A Espanya les noves ulleres de Facebook no estan disponibles i a causa d'això, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) no s'han pronunciat sobre aquest tema. Sí ho han fet la 'Irish DPC' i la 'Garant per la protezione dei dati personali', les organitzacions de Protecció de Dades d'Irlanda i Itàlia, dues dels països europeus on s'han posat a la venda les Ray-Ban Stories.

En un comunicat, les agències expliquen que estan "preocupats pels mitjans pels quals les persones capturades en els vídeos i fotos poden rebre un avís que estan sent gravades".

Les agències argumenten que els telèfons intel·ligents també poden gravar a tercers, però es dóna el cas que el telèfon és visible en aquest cas, mentre que la llum indicadora és molt petita.





Apple revela la gamma iPhone 13, L'Apple Watch Sèries 7 amb una pantalla més gran, actualitza l'iPad basi amb el xip A13 Bionic i renova per complet l'iPad mini

L'iPhone 13, amb processadors actualitzats, notch reduït, millors cambres i versions Pro a 120 Hz

Apple ha presentat quatre models diferenciats en grandària i preus que en la pràctica s'articulen en dues línies ben definides: iPhone 13 base amb la seva versió mini i gamma Pro amb la seva variant Max.

Els iPhone 13 més assequibles veuen un refresc tècnic i estètic menys profund, Tots dos models es doten de pantalles FEU OLOR HDR més brillants, amb els processadors A15 Bionic, que segons Apple són fins a un 50% més ràpids

Apple assenyala que ha millorat la cobertura 5G amb noves bandes

Les versions Pro, reben major atenció. Les seves pantalles Super Retina XDR, destaquen per utilitzar tecnologia de refresc adaptatiu, podent oscil·lar entre 10 i 120 Hz en funció del contingut per a estalviar energia. També posseeixen un notch més petit i brinden una lluentor màxima de 1.000 nits.

La càmara torna a ser l'estrella amb un tele de 77 mm que proporciona zoom òptic 3x (6x usant les tres cambres) i un nou sensor ultrapanoràmic amb enfocament automàtic i major lluminositat, proporcionant una millora de fins al 92%.

El nou Apple Watch Sèries 7 destaca per integrar una pantalla sensiblement més gran que el model anterior gràcies al treball de reducció de vores realitzat pels enginyers de la companyia, que a penes han deixat un espai de 1,7 mm al voltant de la superfície visible. Ara caben més text i elements gràfics, però també un teclat complet optimitzat per al rellotge.

l'iPad, tècnicament la novena generació del model llançat en 2021, la tauleta d'Apple es renova amb un nou processador A13 Bionic que hauria de proporcionar una millora de rendiment pròxima al 20% respecte al model anterior.

Pel que respecta al nou iPad mini, Apple ha redissenyat la seva tauleta més petita de manera que gairebé sembla un iPhone més gran del normal.

De fet, és el mini menys mini fins avui, ja que la seva pantalla augmenta de 7,9 a 8,3 polzades per a millorar les seves possibilitats multimèdia i de productivitat.

Xiaomi presenta el seu 11T Pro, amb Snapdragon 888, pantalla AMOLED, 120 Hz, 5.000 mAh i càrrega de 120W i de regal la tauleta Pad 5

Xiaomi té un nou topall de gamma, El Xiaomi 11T Pro equipa un panell AMOLED Flat de 6,67 polzades (sense corba en els laterals), resolució 2400 x 1080 i 120 Hz protegit per Gorilla Glass Victus.

En el seu interior tenim un processador Qualcomm Snapdragon 888 acompanyat de 8 o 12 GB de memòria RAM i una bateria de 5.000 mAh (dues cel·les de 2.500 mAh), que gràcies a la càrrega ràpida Xiaomi HyperCharge de 120 W es pot emplenar al 100% en 17 minuts. Una càrrega de 10 minuts la deixarà el 72%. El carregador de 120 W està inclòs en la caixa.

L'apartat fotogràfic del Xiaomi 11T Pro queda cobert per una càmara principal de 108 MP, gran angular de 8 MP i telemacro de 5 MP, mentre que en la part frontal tenim un sensor de 16 MP.

La companyia xinesa també ha presentat la tauleta Xiaomi Pad 5 amb Android

La Xiaomi Pad 5 és una tauleta dissenyada per a combinar productivitat i entreteniment que presenta una pantalla WQHD+ (2560 x 1600) d'11 polzades, una taxa de refresc de 120 Hz i suport per a Dolby Vision.

El processador és un Qualcomm Snapdragon 860 acompanyat de 6 GB de RAM i un emmagatzematge de 128 GB. La bateria de 8.720 mAh s'alimenta amb un carregador de 22,5 W (inclòs en la caixa). Respecte a les cambres, tenim una frontal de 8 MP amb suport per a vídeo a 1080p i una altra posterior de 13 MP.

El preu de la tauleta Xiaomi Pad 5 queda situat en 399,99 euros, però en cas d'adquirir-la durant el 23 de setembre es podrà aconseguir per 299,99 euros.

L'app de Xbox per a Windows 10 ja pot transmetre els jocs de *Game *Pass des del núvol i els de Xbox en remot

Microsoft ha anunciat el llançament d'una nova actualització dirigida a l'app de Xbox per a Windows que incorpora dues novetats: el joc des del núvol mitjançant Game Pass (que fins ara estaven en fase de proves) i l'execució en remot dels títols de Xbox One i Xbox Sèries.

En altres paraules, ara és possible transmetre a un PC i mitjançant l'aplicació de Xbox per a Windows 10 els jocs de Game Pass i Xbox (la consola) sense instal·lació ni la necessitat que l'ordinador compleixi amb els requisits de maquinari.