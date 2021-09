Pot haver-hi una erupció volcànica a Catalunya?

Malgrat que el tipus de volcà que ha explotat a l'illa de La Palma és el mateix que es troba a la zona volcànica de la Garrotxa, els experts asseguren que és "altíssimament improbable" que a Catalunya hi pugui haver una erupció de la mateixa magnitud, almenys en un futur pròxim.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el geòleg i director del centre Geocamb de la universitat de Girona, David Brusi.

"Aquí no tenim cap símptoma que el nostre vulcanisme es pugui reactivar en breu"

La zona tectònica de les Canàries és molt més activa, fet que provoca que les erupcions siguin més freqüents.

Així mateix, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) asseguren que els moviments sísmics que hi ha al territori català no tenen res a veure amb l'activitat volcànica.

"El risc volcànic a Catalunya i concretament a la zona volcànica de la Garrotxa és molt petit, encara que no es pot dir mai que sigui nul o zero", precisa en la mateixa línia, el director dineral de Geologia Regional i Geofísica de l'ICGC, Antoni Roca.

Així, Roca assegura que els terratrèmols que hi ha a Catalunya són de tipus tectònic.

La zona amb més risc d'activitat volcànica és a la Garrotxa. Ara bé en aquest espai la freqüència d'erupcions volcàniques és més àmplia que a les Canàries. De fet, l'última erupció que s'hi va registrar va ser ara fa 10.000 anys al volcà Croscat.

"Canàries és un altre estil de zona, un altre estil de tectònica, un altre estil de moviments de plaques i el vulcanisme és molt més actiu i amb freqüències molt més curtes".

En aquest sentit, explica que a l'illa els vulcanòlegs ja preveien que podia haver-hi una erupció en detectar-hi activitat "anòmala" entre els últims 10 i 12 dies al voltant del 'Cumbre Vieja'.

Per tot plegat, des de l'ICGC asseguren que a Catalunya no tenen activada la vigilància sísmica, atès que no es considera que hi hagi un risc.

A Canàries, en canvi, l'Instituto Geográfico Nacional hi tenia instal·lada una unitat per actuar en cas que hi hagués una erupció. De fet, l'illa ja va patir erupcions el 1949 i el 1971.

