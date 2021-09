"Tu refugio en el infierno", la novel·la negra de José Mª Fuster-Fabra

"Passin i llegeixin el que es cou en la cuina de treball de policies, guàrdies civils, advocats i polítics corruptes en aquesta apassionant novel·la protagonitzada per un policia tan canalla com honest." Són les paraules de Carlos Herrera per presentar "tu refugio en el infierno".

La vida requereix acció contra l'avorriment intolerable

I el llibre de Fuster-Fabra ja deixa clares les seves intencions des del principi



"Em dic Francisco de Borja Alba de Lauria i Monforte, marquès de Gules, poden cridar-me Fran, per a abreujar, i sóc, sí, sóc, inspector del Cos Nacional de Policia en la Prefectura de Barcelona.

Marquès per la gràcia del meu pare; no és que m'entusiasmi, però haig d'afirmar que la meva educació privilegiada m'ajuda a exercir un càrrec que és, com dir-ho, una vocació.

Vaig passar per una temporada hippie a Eivissa aclarint-me les idees i després una altra temporada en la Legió per a adobar-me com cal. M'agraden les dones, els bons restaurants i, encara que tinc una marcada tendència a anar per lliure, sóc lleial i complidor, i estic convençut que la vida requereix acció. Sempre he pensat que en el món hi ha dos tipus de persones: els que hem vingut a no avorrir-nos i els que sí que ho fan; els segons no m'interessen en absolut. Des que Mariela Vegas, prostituta en un club d'alternació, ha aparegut assassinada a Colòmbia no paro de donar voltes a com clavar la dent a un cas que, com les estadístiques, oculta més del que ensenya. Tràfic de blanques? Narcotràfic? Terrorisme? Corrupció institucional?

Si m'ajuden a resoldre aquest cas, els prometo un passeig pels baixos i els alts fons barcelonins i una visita detallada a la cuina del treball de policies, guàrdies civils, espies, advocats, fiscals, jutges... I polítics corruptes. M'acompanyen?"

Com a lectors de novel·la policíaca, donem la benvinguda a aquesta novel·la en la qual el reconegut advocat José María Fuster-Fabra ha abocat gran part de la seva inavaluable experiència amb humor, soltesa i enginy.

Un títol homenatge a Loquillo

El títol és un homenatge a Loquillo, explica José María, és una cançó que en moments difícils, tristos, m'ha donat un cop de mà. Així que aquí està aquest reconeixement.