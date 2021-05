Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) lidera un projecte per promoure la producció de fusta d'alt valor a Catalunya. Es tracta de les frondoses nobles, és a dir, espècies d'arbres que produeixen una fusta de característiques tècniques i estètiques excepcionals.

Alguns dels seus principals exponents són el roure, el castanyer o la noguera. A Catalunya, més d'un 90% d'aquesta fusta s'importa de l'estranger i la indústria que la fa servir, com l'ebenisteria, la torneria o la boteria, els costa molt trobar aquest producte de proximitat.

A Migdia de COPE Catalunya hem parlat amb l'investigador del CTFC Jaime Coello "el cultiu de frondoses és favorable ambientalment perquè contribueix a la diversificació del paisatge i dels ecosistemes."

Experts en el sector automobilístic definirien "Plan Moves" com un primer pas cap al futur, però l'electrificació no va al ritme que deuria en comparació a altres països d'Europa. Per saber com està la situació ara mateix tenim com a convidada a la Noemí Navas, directora de comunicació de l'associació espanyola de fabricants d'automòbils i camions (Anfac).

-Fa la sensació que sempre anem un pas enrere en comparació amb Europa en temes com és l'electrificació.

Per desgràcia en aquest tema, anem molt per enrere d'Europa, estem a la cua en la penetració de l'electrificació de les nostres matriculacions i el nostre parc automobilístic. És una situació que està començant a canviar des de finals de l'any passat, però es necessita un impuls molt més intens.

Avui dia el comerç digital cada cop té més presència i els lladres digitals milloren els seus sistemes per enganyar-nos. En aquest moment existeixen tres maneres i es denominen com phising, smishing i el vishing. Hem convidat a l'Enrique Sanjuan director de l'agència digital community internet Barcelona, perquè ens expliqui el seu significat.

-Quina diferència hi ha entre elles?

El pishing prové de pescar, seria com llençar la canya per pescar-te i menjar-te. Tractar bàsicament d'agafar-te el password d'un compte per després quedar-se amb ella. Enganyen a la víctima fent-se passar per una persona, empresa o servei de confiança i manipular-te -perquè revisis les teves accions i subministrar-li el teu password. Aquest mètode es van iniciar a principis de l'era de l'internet especialment amb els comptes d'american online. En aquest moment s'ha estès i és una pràctica habitual en el món dels ciberdelinqüents.

l'Alt Empordà farà visitables 65 monuments amb imatges en 360 graus a través d'una aplicació mòbil. És un projecte que engloba tota la demarcació i que també inclourà peces patrimonials en tres dimensions. Parlarem amb el senyor Agustí Badosa, conseller comarcal de turisme del consell comarcal de l'Alt Empordà.