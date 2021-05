Com ajuda el "Plan Moves" al sector automobilístic català?

Experts en el sector automobilístic definirien "Plan Moves" com un primer pas cap al futur, però l'electrificació no va al ritme que deuria en comparació a altres països d'Europa. Per saber com aquesta la situació ara mateix tenim coma convidada a Noemí Navas, directora de comunicació de l'associació espanyola de fabricants d'automòbils i camions (Anfac).

-Fa la sensació que sempre anem un pas enrere en comparació amb Europa en temes com és l'electrificació.

Per desgràcia en aquest tema, anem molt per enrere d'Europa, estem a la cua en la penetració de l'electrificació de les nostres matriculacions i el nostre parc automobilístic. És una situació que està començant a canviar des de finals de l'any passat, però es necessita un impuls molt més intens.

-Com valoreu el "Plan Moves"?

És molt positiu, es va fer ressò de les peticions que necessitava el sector sobre un pla amb unes millor sortides, una millor dotació econòmica i més estable en el temps. Hem passat d'un pla de 100 milions a un de 800 milions en el primer any i obert fins al 2023, això vol dir que l'usuari sap que té aquest pla obert i que no generarà uns pics de demanda que és el passava en anys anteriors.

-Quan mirem el pla de mobilitat tot apunta que anem cap a una descarbonització del medi ambient, que passarà amb el gran estoc de vehicles de baixes emissions?

El primer de tot i que hem de tenir molt clar és que per treballar contra la descarbonització i la lluita contra el canvi climàtic el més fonamental és renovar el parc automobilístic perquè qualsevol vehicle que es posi ara mateix en el mercat Substituint a un vehicle de més de deu anys suposa una baixada d'emissions de CO₂ d'un 30%.